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Власти Молдавии решили призывать на военные сборы мужчин до 55 лет
Минобороны Молдавии подготовило проект о военных сборах для мужчин до 55 лет
Представитель министерства обороны Молдавии полковник Вадим Булгару заявил о разработке законопроекта, предполагающего призыв граждан в возрасте до 55 лет на 42-дневные военные сборы для борьбы с уклонистами.
По словам Булгару, власти рассчитывают пресечь уклонение граждан от срочной службы, которое массово происходит до достижения 27-летнего возраста. Законопроект о запуске в стране четвертой формы военной службы разрабатывается на фоне планов довести военный бюджет Молдавии до 1% ВВП к 2030 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал RLive.
«Мы больше не хотим обманывать самих себя, когда граждане с помощью различных уловок и уклонений перешагивали этот возрастной порог, чтобы не проходить службу», – заявил Булгару.
Новая инициатива предполагает призыв мужчин до 55 лет в казармы на 42 дня. За это время они пройдут курс изучения видов вооружения, методов ведения боевых действий и способов оказания первой помощи. Сейчас в Молдавии существует три формы военной службы: 12-месячная срочная, трехмесячная сокращенная и служба по контракту.
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