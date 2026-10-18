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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос против Северного флота

    С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?

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    Арина Цветкова Арина Цветкова Курдистан перестает быть пространством войны

    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

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    18 октября 2026, 14:51 • Новости дня

    В Литве предотвратили поджог предприятия с оборудованием Starlink

    Неизвестные пытались поджечь предприятие с оборудованием Starlink

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил о неудачной попытке поджога предприятия, на территории которого хранится оборудование спутниковой связи Starlink.

    В ночь на воскресенье злоумышленники попытались устроить пожар на территории литовского предприятия, хранящего спутниковые терминалы, передает РИА «Новости».

    «Службы предупредили компанию о возможных нападениях, охрана была усилена, поэтому попытка оказалась неудачной», – заявил Синкявичюс.

    В связи с происшествием литовский премьер созывает заседание Комиссии по национальной безопасности на понедельник, 19 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правоохранительные органы Германии задержали третью подозреваемую в поджоге польской станции Starlink. В понедельник полиция поймала первых подозреваемых в нападении на этот шлюз в Польше. В прошлом месяце польское МВД подтвердило поджог оборудования, раздававшего интернет на Украину.

    17 октября 2026, 19:52 • Новости дня
    Премьер Чехии Бабиш назвал итоги выборов в сенат катастрофой

    Партии правящей коалиции Чехии проиграли перевыборы в Сенат

    Tекст: Мария Иванова

    Входящие в правящую коалицию Чехии партии потерпели поражение на перевыборах одной трети состава верхней палаты парламента, не сумев завоевать ни одного мандата.

    Правящая коалиция Чехии не смогла завоевать ни одного места на выборах одной трети состава Сената, которые завершились в субботу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Чешское ТВ.

    Сильнейшее в коалиции движение ANO под руководством премьер-министра страны Андрея Бабиша лишилось одного из 11 мест в верхней палате парламента. Другие объединения – SPD и «Автомобилисты» – остались без представительства в Сенате. Бабиш назвал итоги выборов катастрофическими для своего движения.

    Наибольшее число мандатов завоевало движение STAN. Теперь представители либеральных партий контролируют 71 место из 81, что позволяет им сохранить большинство в Сенате как минимум до следующих перевыборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Чехии прервал отпуск ради голосования на выборах. В начале месяца политика раскритиковали за поездку за границу в дни голосования.

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    17 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Российские дроны поразили военное предприятие «Кромберг энд Шуберт» на Украине
    Российские дроны поразили военное предприятие «Кромберг энд Шуберт» на Украине
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удары беспилотниками по украинским предприятиям военной промышленности, поразили военное предприятие «Кромберг энд Шуберт», электроподстанцию в Тернопольской области и сухогруз с грузом для ВСУ южнее Одессы, сообщило Министерство обороны.

    Российские военные продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщает Минобороны.

    В результате атак поражено предприятие «Кромберг энд Шуберт» в Луцке, где осуществлялся ремонт автомобильной техники в интересах ВСУ. Кроме того, удар нанесен по электроподстанции в населенном пункте Колодное Тернопольской области, которая обеспечивала работу военной промышленности.

    Также ведомство отметило, что в 40 км южнее порта Одесса при переходе морем был поражен сухогруз. Судно перевозило грузы военного и двойного назначения для нужд украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов по украинской инфраструктуре. Российские военные поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ.

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по металлургическим комбинатам и объектам энергетики в Кривом Роге, Запорожье и Житомире.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    17 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    В Турции потребовали отменить концерт Галкина

    Жители Турции потребовали отменить концерт Галкина в Стамбуле

    В Турции потребовали отменить концерт Галкина
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Турции местные жители потребовали отменить концерт юмориста Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов) из-за его высказываний в поддержку действий израильской армии в секторе Газа.

    Концерт Максима Галкина хотят отменить в Турции за поддержку действий израильской армии в секторе Газа, передает Ura.ru со ссылкой на РенТВ. Выступление Галкина запланировано на 25 октября в Стамбуле, билеты на мероприятие уже поступили в продажу.

    Недовольство турецких граждан вызвано прежними заявлениями артиста об израильско-палестинском конфликте. В частности, Галкин называл героем израильского спецназовца, погибшего в ходе боевых действий, а также подвергал сомнению данные палестинского движения ХАМАС о числе жертв, утверждая, что в Газе нет проблем с продовольствием.

    Пользователи турецких социальных сетей обвиняют юмориста в поддержке израильской оккупации. Активисты уже направили в полицию обращение с требованием отменить запланированное мероприятие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Максим Галкин не обращался за помощью в консульство России в Израиле. В прошлом году израильские власти опровергли проверку артиста из-за инцидента с флагом. В Израиле Галкина заподозрили в осквернении государственного символа.

    Комментарии (13)
    18 октября 2026, 06:06 • Новости дня
    БПЛА атаковали ЦОД VK в Ленинградской области
    БПЛА атаковали ЦОД VK в Ленинградской области
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Центр обработки данных компании VK в Ленинградской области подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба компании VK.

    «На ЦОД VK в Ленинградской области совершена атака БПЛА. Сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье атака БПЛА привела к коротким перебоям с электричеством в Ленинградской области.

    В результате атаки беспилотников произошли возгорания на «Петербургском нефтяном терминале» и других объектах в Петербурге.

    Украинские беспилотники атакуют российскую цифровую инфраструктуру. Под удар БПЛА попали несколько дата-центров «Яндекса». Сбербанк сообщил, что его сервисы не пострадали при атаке дронов на дата-центр в Балакове.

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    17 октября 2026, 16:01 • Новости дня
    Глава JPMorgan заявил о способности российской армии дойти до Парижа

    Глава JPMorgan Даймон заявил о способности российской армии дойти до Парижа

    Глава JPMorgan заявил о способности российской армии дойти до Парижа
    @ Rod Lamkey/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы европейских стран находятся в плачевном состоянии, поэтому российская армия при желании могла бы дойти до Парижа, заявил глава американского банка JPMorgan Джейми Даймон.

    «Российская армия могла бы сегодня дойти прямо до Парижа, если бы захотела. Европа оказалась в весьма непростом положении. Речь не о том, что произойдет в следующем году, – все дело в глубинных, тектонических сдвигах», – заявил Даймон, выступая на The Economic Club of Chicago.

    По мнению банкира, США должны помочь европейцам вырваться из этих условий, расширяя торговое сотрудничество и ни в коем случае не допуская раскола западного мира, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал Европу проигравшей в конфликте на Украине.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал желание стран ЕС урезать оборонный бюджет.

    Комментарии (20)
    17 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Глава Генштаба Британии призвал граждан готовиться к войне

    The Independent: Глава британского Генштаба Уокер призвал готовиться к войне

    Глава Генштаба Британии призвал граждан готовиться к войне
    @ Stephen Lock/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генерального штаба Сухопутных войск Великобритании Роли Уокер заявил, что британским военным вскоре придется участвовать в боевых действиях, а гражданскому населению предстоит пойти на жертвы ради обороны страны, сообщает The Independent.

    Издание The Independent пишет, что начальник Генерального штаба Сухопутных войск Великобритании генерал Роли Уокер выступил с предупреждением о возрастающих военных угрозах. По его словам, вопрос военной службы вновь становится актуальным для нации, передает РИА «Новости».

    «Было время, когда наша страна не хотела даже думать, что ей понадобятся солдаты для участия в войне. Но, как поймет любой, кто изучает ход мировых событий и геополитическую систему, в настоящее время в мире царит крайняя опасность», – заявил Уокер.

    Генерал подчеркнул, что гражданское население Британии также должно будет поддерживать армию и участвовать в обеспечении безопасности. Уокер выразил уверенность, что вскоре британские политики начнут откровенный разговор с гражданами о существующих рисках и необходимости пойти на жертвы ради обороны. Издание отмечает, что подобные заявления звучат на фоне призывов Лондона увеличить военные расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Британии рассказал о новом плане против России.

    В субботу The Times сообщила о планах военных отработать переброску сил на Украину.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что британские разжигатели войны подрывают мир.

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    17 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Эксперт: Отмена закона об «адских санкциях» – это игра в русскую рулетку

    Эксперт Васильев: Отмена закона об адских санкциях – это игра в русскую рулетку

    Эксперт: Отмена закона об «адских санкциях» – это игра в русскую рулетку
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Идея в том, чтобы иметь мощное российско-американское сотрудничество в нефтегазовой сфере, как будто Украины и не было, но в данном случае экономические соображения здесь роли не играют – решают юридические и политические факторы, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. Ранее стало известно о решении президента США заморозить закон о санкциях против России.

    «Трамп подписал закон об «адских санкциях», а затем сам его дезавуировал – это беспрецедентный шаг в американской истории. Демократы уже раскручивают тезис «Трамп – угроза демократии», и для них это настоящий подарок накануне промежуточных выборов 3 ноября», – считает Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    По мнению политолога, с юридической точки зрения ход Трампа исключительно ущербный: закон Грэма (Линдси Грэм (1955-2026) – внесен в России в перечень террористов и экстремистов) не предусматривает таких исключений, и после выборов почти наверняка последуют иски. «Если дело дойдет до Верховного суда, он, скорее всего, встанет на сторону истцов, поскольку это грубейшее нарушение. Так что экономические соображения здесь роли не играют – решают юридические и политические факторы», – полагает американист.

    Васильев добавил, что стратегически идея старая, еще с Анкориджа: закончить конфликт на Украине и вернуть Россию в западную экономику, включить ее в мировую систему. Но если позиция России остается прочной, то Запад увязает в политических баталиях.

    «Дизельная сделка – это лишь ниточка, чтобы вытащить Москву в эту систему. На другом конце – масштабные проекты, измеряемые сотнями миллиардов долларов: разработка шельфа Карского моря, проект ExxonMobil, оценивавшийся в 500 млрд, добыча на шельфе Черного моря под Новороссийском. Все это согласовывалось еще десять лет назад. Идея в том, чтобы иметь мощное российско-американское сотрудничество в нефтегазовой сфере, как будто Украины и не было», – рассуждает эксперт.

    По мнению Васильева, дизельная сделка пробила брешь в санкционной стене, а за ней – проекты на сотни миллиардов. «В медийном пространстве США уже гуляет версия, что цена сделки – 2 млрд долларов, а речь шла о продаже зарубежных активов «Лукойла»… Трамп, по этой версии, делает бизнес из своего президентства, и его семья может на этом заработать миллиарды. Это тоже может сыграть на выборах», – отметил собеседник.

    По словам эксперта, решение Трампа – это игра в русскую рулетку. «Перспективы есть, но время и обстоятельства выбраны не лучшим образом. Пока нам предстоят серьезные политические баталии, а как поведет себя Трамп после промежуточных выборов – сказать очень сложно. Может вернуться к исходному положению, а может пойти дальше. Ситуация остается турбулентной», – резюмировал Васильев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заморозил предусмотренные «законом Грэма» санкции. Американский лидер воспользовался специальной оговоркой в самом тексте закона и на неопределенный срок приостановил действие всех 12 его основных статей.

    В частности, заморожено введение заградительных тарифов в размере до 500% на импорт из России. Отменяются обязательные 100-процентные пошлины для пяти крупнейших стран-покупателей российской нефти и газа (включая Китай и Индию). Заблокированы новые жесткие запреты на покупку американцами российского госдолга, ограничения против российских банков, чиновников и торговли ценными бумагами компаний РФ на биржах США.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал историческим моментом приостановку этих ограничений.

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    18 октября 2026, 08:26 • Новости дня
    В МВД назвали опасные фразы в разговоре с незнакомцами

    Московская полиция посоветовала не говорить слово «да» по телефону неизвестным

    В МВД назвали опасные фразы в разговоре с незнакомцами
    @ Ilya Moskovets/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Московская полиция посоветовала в разговоре с неизвестными не говорить фразы «да», «подтверждаю», «согласен», а также рекомендует не называть свои фамилию, имя в целях соблюдения базовых правил цифровой гигиены.

    В ГУ МВД по Москве призвали горожан соблюдать базовые правила цифровой гигиены, передает ТАСС.

    «Речь и видеоизображение могут записывать и преобразовывать. Необходимо минимизировать разговор, не произносить ключевые фразы: «да», «подтверждаю», «согласен», «фамилия, имя, отчество», – подчеркивается в материалах ведомства.

    Полицейские также посоветовали настроить двухфакторную аутентификацию, отключить автоматическую загрузку медиафайлов в мессенджерах и установить антивирус для защиты от вредоносных программ. Кроме того, в ведомстве порекомендовали не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить свои данные на сомнительных ресурсах.

    В МВД добавили, что для идентификации звонящего следует задавать дополнительные вопросы, а при получении сомнительного сообщения – связаться с отправителем по известным контактам. При малейшем подозрении на взлом специалисты советуют сразу менять пароли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мошенники придумали схему обмана под видом «Яндекса». В четверг эксперт раскрыл схемы вовлечения детей в преступления мошенниками. В тот же день ВТБ назвал самые частые схемы обмана пенсионеров.

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    17 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Из порта Диксон отгрузили первый танкер с нефтью для мирового рынка

    Новак: Отгружен первый танкер с нефтью для мирового рынка

    Tекст: Вера Басилая

    В морском порту Диксон отгружен первый танкер с нефтью проекта «Восток Ойл» для мирового рынка, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Я знаю, что уже первый танкер отгружен был из порта Диксон», – цитирует Новака ТАСС.

    Ранее Новак сообщил, что цены на дизельное топливо на российских АЗС не изменятся из-за соглашения о его поставках в США и на мировые рынки.

    В пятницу Новак сообщил о проработке контрактов на поставку дизеля в США.

    В четверг Новак назвал цену дизеля для США предметом коммерческих переговоров.

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    18 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем

    Новак: Доля России в импорте СПГ в Европу составила 20%

    Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем
    @ Han Yan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Александр Новак заявил, что страны Европы не смогут компенсировать нехватку газа в случае отказа от поставок из России.

    По словам Новака, Европа столкнется с невыполнимой задачей покрытия дефицита голубого топлива, если полностью откажется от российских энергоносителей, сообщают «Вести».

    «Мы уверены, что дефицит пока покрыть нечем в связи с тем, что и Ормузский пролив закрыт, в Катаре завод был, останавливался в результате атак в марте. Поэтому, на мой взгляд, европейские политики стреляют себе в ногу, если запрещают поставки, в том числе из России», – подчеркнул Новак.

    Вице-премьер добавил, что за решения властей придется расплачиваться европейским потребителям. По его словам, доля России в импорте сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз составляет от 17 до 20%.

    За девять месяцев европейские страны закупили 12 млн тонн российского СПГ, превысив показатели прошлого года. Новак отметил, что государства ЕС наращивают закупки, чтобы успеть заполнить газовые хранилища до начала действия запрета на импорт, который вступит в силу в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Новак указал на зависимость Европы от поставок газа из США.

    В начале месяца европейские страны столкнулись с трудностями при закупке СПГ.

    Кроме того, Новак подтвердил техническую возможность восстановления поставок газа по «Северным потокам».

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    17 октября 2026, 18:28 • Новости дня
    Лидер АдГ Вайдель призвала украинцев покинуть Германию после конфликта

    Tекст: Мария Иванова

    Украинские граждане, находящиеся в Германии из-за конфликта, должны будут покинуть страну после окончания боевых действий, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

    «Украинцы должны покинуть нашу страну, когда эта война закончится. В конечном счете это миллионы человек, грубо говоря – 4-5 млн человек, и они должны покинуть нашу страну», – заявила Вайдель в интервью журналу The Economist, передает ТАСС.

    Ранее политик подчеркивала, что пособия по безработице должны выплачиваться только немецким гражданам. По информации Bild, в 2024 году Германия выделила на гражданские пособия 46,9 млрд евро, из которых 22,2 млрд получили люди без гражданства ФРГ. Среди иностранных получателей доминировали украинцы, которым выплатили около 6,3 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти ФРГ обязали украинцев искать работу после лишения социального пособия.

    Украинцев в Германии уравняли с беженцами из других стран.

    В 2024 году газета Bild сообщила, что программа трудоустройства украинцев в Германии провалилась.

    Комментарии (7)
    17 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    В Германии два политика АдГ устроили дуэль на шпагах после партийной ссоры

    Политики из «Альтернативы для Германии» устроили дуэль после ссоры

    Tекст: Вера Басилая

    Член городского собрания Кельна Маттиас Бюшгес и дюссельдорфский политик Джереми Франош из партии «Альтернатива для Германии» устроили дуэль на шпагах после ссоры, сообщает dpa.

    Два представителя партии «Альтернатива для Германии» в Северном Рейне – Вестфалии выяснили отношения в традициях мензурного фехтования, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    «Мы фехтовали друг с другом», – подтвердил Маттиас Бюшгес. Исход поединка со своим противником Джереми Франошем он раскрывать не стал, назвав произошедшее частным делом.

    Политики договорились выяснить отношения в состоянии алкогольного опьянения на одном из мероприятий партии на фоне острых противоречий между двумя лагерями. Отмечается, что во время мензурного фехтования оба соперника носят защитное снаряжение, однако часть лица и головы остается открытой для ран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе депутат «Альтернативы для Германии» указал на проблемы правящих партий с поиском преемника Фридриху Мерцу.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о глубоком политическом расколе в государстве и призвал членов Христианско-демократического союза, симпатизирующих партии «Альтернатива для Германии», покинуть объединение.

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    18 октября 2026, 02:57 • Новости дня
    США отказали Украине в доступе к системе Starshield для ударов вглубь России

    Рубио: Украина просила доступ к Starshield для ударов вглубь России

    США отказали Украине в доступе к системе Starshield для ударов вглубь России
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина запрашивала доступ к военной системе связи Starshield (военная версия Starlink) для нанесения ударов вглубь российской территории, однако на данный момент не получила его, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Я знаю, что Украина просила доступ к Starshield для проведения ударов вглубь России. В данный момент у них нет этого доступа», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Он пояснил, что в отличие от коммерческого продукта Starlink, Starshield представляет собой оборонный продукт, который применяется американскими вооруженными силами, передает ТАСС.

    По словам госсекретаря, в США продолжают обсуждать, каким образом Украина хотела бы использовать эту систему. Он отметил, что продолжается «обсуждение этого вопроса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили, что ограничение работы системы Starshield сделало подразделения ВСУ уязвимыми.

    В четверг на Украине заявили о возобновлении работы «военного пакета» Starlink.

    В среду офицер ВСУ сравнил ограничения в работе спутниковой сети с ядерным ударом.

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    17 октября 2026, 19:29 • Новости дня
    Ученые выявили взрывной рост частоты употребления слова «скуф»

    Профессор Козловская: Частота употребления слова «скуф» выросла в десятки раз

    Tекст: Вера Басилая

    Профессор РГПУ имени А. И. Герцена, доктор филологических наук Наталия Козловская заявила, что частота употребления слова «скуф» выросла в десятки раз и стала классическим признаком ключевого слова текущего момента.

    «За последние годы частота употребления слова «скуф» выросла в десятки раз: со 139 упоминаний в 2022 году до 3132 в 2026-м. Мы наблюдаем взрывной рост частоты употребления. Это классический признак ключевого слова текущего момента», – цитирует Козловскую РИА «Новости».

    Она добавила, что еще в 2021 году слово «скуф» считалось сленговым оскорблением. Однако спустя три года оно преодолело статус речевого неологизма и превратилось в самостоятельный лингвокультурный типаж.

    Ученые насчитали 15 производных слов, среди которых «дескуфизация», «скуфандр», «оскуфение» и «соскуфиться». По словам профессора, типаж стал более универсальным и теперь так называют не только мужчин, но и женщин.

    Филолог подчеркнула, что процесс оформления значения слова еще не завершен. Тем не менее оно уже активно используется в художественных текстах, в том числе в книгах, вышедших в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом стало известно о разработке кулинарного словаря русского языка. В мае власти анонсировали расширение перечня словарей русского языка. В феврале выражение «бабушкина схема» победило в номинации «Экономика и финансы» акции «Слово года».

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    18 октября 2026, 06:56 • Новости дня
    NYT: США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу
    NYT: США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу
    @ Danil Shamkin/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом рассматривает идею включить возобновление европейского импорта российского природного газа в план урегулирования конфликта на Украине, пишет New York Times.

    Администрация США обсуждает возможность возобновления закупок российского природного газа европейскими странами как один из элементов будущего мирного соглашения по Украине, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

    Спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер представили инициативу украинским и европейским чиновникам во время визита в Киев в сентябре. Представители США предложили Киеву рассмотреть возобновление работы трубопроводов, по которым ранее российский газ поступал в Европу, полагая, что это может стать стимулом для Москвы согласиться на прекращение конфликта.

    По сведениям издания, европейские участники переговоров негативно отнеслись к предложению восстановить экспорт российского газа. Тем не менее в администрации США рассчитывают включить этот шаг в возможное мирное соглашение, указывая на потенциальные доходы Украины от транзита топлива и интерес европейских потребителей к более дешевым энергоносителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что заморозка санкций США показала настрой Вашингтона на украинское урегулирование.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Белый дом пытается вывести кризис на Украине на мирные рельсы.

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