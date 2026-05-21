Солдаты армии Молдавии попали в больницу после жестокого избиения сослуживцами
Военнослужащие срочной службы в Молдавии подверглись нападениям в воинской части, в результате чего один пострадавший получил перелом челюсти, а второго жестоко забросали камнями, сообщила пресс-служба министерства обороны.
Инциденты в армейских подразделениях произошли 15 и 19 мая. Пресс-служба министерства обороны республики официально подтвердила факт госпитализации пострадавших, передает РИА «Новости».
«В связи с информацией о случаях, в которых двое военнослужащих срочной службы якобы были физически избиты другими военнослужащими срочной службы, сообщаем следующее: это произошло 15 мая и соответственно 19 мая. Военная полиция инициировала внутренние расследования для установления обстоятельств инцидентов», – сказано в заявлении ведомства.
Депутат парламента Ренато Усатый уточнил, что один из травмированных находится в реанимации. На фоне происшествия молдавская оппозиция готовит законодательную инициативу для защиты призывников. Политик добавил, что рассматриваются различные механизмы, включая создание специальной линии связи и возможную отмену обязательной службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале этого года сотрудники военкомата в Одессе избили местного жителя.
В конце прошлого года украинский военный омбудсмен рассказала о массовых случаях насилия над солдатами в штурмовых бригадах ВСУ.