Число жертв наводнений в Стамбуле возросло до шести человек

Число жертв наводнений в Стамбуле достигло шести человек

Tекст: Вера Басилая

В Стамбуле нашли тело иностранца, в результате чего число погибших из-за мощных ливней увеличилось до шести человек, передает РИА «Новости».

Тело гражданина Туркменистана Мурата Бабаджонова, пропавшего без вести в районе Аязага на севере города, обнаружили в заливе Золотой Рог.

Ранее губернатор провинции Давут Гюль заявлял о пяти пропавших без вести. В среду в Стамбуле выпал рекордный в современной истории объем осадков – более 270 миллиметров на квадратный метр. Из-за ливней оказались затоплены улицы и целые кварталы, было парализовано движение автомобилей и нарушена работа общественного транспорта.

На воскресенье синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности в азиатской части Стамбула, в европейской катаклизмов не предвидится. В управлении по стихийным бедствиям при мэрии Стамбула (AKOM) сообщили, что в ближайшие пять дней осадков не ожидается, а со вторника температура воздуха приблизится к 20 градусам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу число погибших при наводнениях в Стамбуле выросло до пяти.

В четверг число жертв рекордных осадков в городе достигло четырех. В тот же день подросток в Стамбуле погиб от удара током в луже во время ливня.