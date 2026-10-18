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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос против Северного флота

    С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?

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    Арина Цветкова Арина Цветкова Курдистан перестает быть пространством войны

    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

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    18 октября 2026, 14:44 • Новости дня

    Число жертв наводнений в Стамбуле возросло до шести человек

    Число жертв наводнений в Стамбуле достигло шести человек

    Tекст: Вера Басилая

    В заливе Золотой Рог обнаружено тело пропавшего без вести гражданина Туркменистана Мурата Бабаджонова, в результате чего число погибших при наводнениях в Стамбуле достигло шести человек.

    В Стамбуле нашли тело иностранца, в результате чего число погибших из-за мощных ливней увеличилось до шести человек, передает РИА «Новости».

    Тело гражданина Туркменистана Мурата Бабаджонова, пропавшего без вести в районе Аязага на севере города, обнаружили в заливе Золотой Рог.

    Ранее губернатор провинции Давут Гюль заявлял о пяти пропавших без вести. В среду в Стамбуле выпал рекордный в современной истории объем осадков – более 270 миллиметров на квадратный метр. Из-за ливней оказались затоплены улицы и целые кварталы, было парализовано движение автомобилей и нарушена работа общественного транспорта.

    На воскресенье синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности в азиатской части Стамбула, в европейской катаклизмов не предвидится. В управлении по стихийным бедствиям при мэрии Стамбула (AKOM) сообщили, что в ближайшие пять дней осадков не ожидается, а со вторника температура воздуха приблизится к 20 градусам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу число погибших при наводнениях в Стамбуле выросло до пяти.

    В четверг число жертв рекордных осадков в городе достигло четырех. В тот же день подросток в Стамбуле погиб от удара током в луже во время ливня.

    17 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    Турция решила увеличить добычу нефти до 1 млн баррелей в сутки

    Минэнерго Турции запланировало довести добычу нефти до 1 млн баррелей в сутки

    Tекст: Мария Иванова

    Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил о намерении страны довести объем добычи нефти до 1 млн баррелей в сутки.

    Министр во время церемонии отправки плавучей нефтегазовой платформы Osman Gazi на месторождение в Черном море рассказал о планах развития отрасли. «Наша национальная компания TPAO благодаря новым разведанным за последние пять лет месторождениям удвоила производство, доведя его примерно до 300 тыс. баррелей. В 2028 году мы доведем этот показатель до 550 тыс. баррелей, и, надеюсь, достигнем цели в 1 млн баррелей в сутки», – заявил Байрактар, передает ТАСС.

    По его словам, страна ведет активные геологоразведочные работы не только на своей территории, но и за рубежом, в том числе в Сомали, Ираке, Азербайджане, Пакистане и Ливии. Анкара также намерена увеличивать разведанные запасы газа на черноморском месторождении Сакарья и продолжать буровые работы в поисках новых залежей.

    Байрактар подчеркнул, что республика располагает шестью глубоководными буровыми судами, двумя сейсморазведочными судами и обладает четвертым крупнейшим энергетическим флотом в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель правления Газпрома Алексей Миллер обсудил газовое сотрудничество с министром энергетики Турции.

    В прошлом месяце Минэнерго республики сообщило о планах запустить первый энергоблок АЭС «Аккую» в 2026 году.

    В августе Анкара выразила надежду на запуск всех блоков станции до 2030 года.

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    16 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Залповый ливень разрушил инфраструктуру центрального пляжа Анапы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мощные осадки размыли песок и повредили металлические конструкции на побережье, сообщила в пятницу глава Анапы Светлана Маслова.

    «На Центральном пляже ликвидируют последствия залпового ливня. Здесь в результате дождя и шторма пострадала инфраструктура и тело пляжа – потоком воды размыло песок, пострадали деревянные и металлические конструкции, малые архитектурные формы», – цитирует Маслову ТАСС.

    В целях безопасности территория была обесточена и временно огорожена. На месте ведутся грунтовые и сварочные работы, а также организован специальный водоотводной канал на случай новых осадков.

    Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила о возможном выпадении более месячной нормы осадков в регионах юга страны в ближайшие два дня. По ее словам, количество осадков может составить 80–100 мм, а грозы и град охватят черноморское побережье Кубани, Крым, а также Запорожскую и Херсонскую области.

    Летом в Краснодарском крае выпустили штормовое предупреждение. В прошлом году из-за непогоды на Кубани приостанавливали движение пассажирских поездов.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    17 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    Туристка из Польши смертельно травмировала пьяного мужа в отеле Аланьи

    Alanya Turk: Суд в Турции арестовал польку после смертельного падения мужа

    Tекст: Мария Иванова

    Турецкий суд принял решение взять под стражу 54-летнюю гражданку Польши, которая случайно толкнула нетрезвого супруга в отеле Аланьи, что привело к гибели мужчины.

    Инцидент произошел в районе Паяллар в Аланье, где женщина пыталась увести нетрезвого 60-летнего супруга в номер, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Alanya Turk.

    Мужчина оказал сопротивление, в результате чего жена толкнула его. Турист потерял равновесие, ударился затылком об стену и впоследствии скончался в больнице, несмотря на усилия врачей. Местный суд постановил арестовать женщину на время следствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российское генконсульство подтвердило гибель туриста при полете на параплане в Турции.

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    16 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    Отдыхающие в Анталье россияне пожаловались на январскую погоду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Анталья и другие турецкие курорты оказались во власти необычайно холодной для октября погоды с сильными штормами и резким похолоданием.

    В октябре на курортах юга Турции дневная температура опустилась до плюс 18 градусов вместо привычной нормы в 26,6 градуса, продолжаются мощные ливни. Отдыхающие оказались застигнуты врасплох январской погодой, передает РИА «Новости».

    «Дождь льет, море бушует, гром гремит», – охарактеризовала погоду в районе Авсаллар российская туристка Лариса. Она отметила, что несмотря на шторм, отель работает в обычном режиме, а организаторы даже устраивали дискотеку на пляже.

    Турист Александр, отдыхающий с семьей в Каше, сообщил, что вода в Средиземном море стала холоднее, чем в прошлые годы, из-за чего местные жители уже завершили купальный сезон. В свою очередь турецкие СМИ публикуют видео последствий непогоды, на одном из которых пианист играет саундтрек из фильма «Титаник» в подтопленном отеле.

    По данным метеорологов, в Аланье и Манавгате за несколько дней выпала месячная норма осадков. При этом в Российском союзе туриндустрии пояснили, что удешевление путевок в Анталью связано не с дождями, а с плановым окончанием пляжного сезона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв рекордных ливней в Стамбуле достигло пяти.

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    17 октября 2026, 02:28 • Новости дня
    Летевшие в Москву самолеты Turkish Airlines направились в Турцию

    Tекст: Антон Антонов

    Пять самолетов, вылетевших из Антальи во Внуково, в ночь на субботу развернулись обратно в Турцию на фоне ограничений в аэропортах Московского региона, сообщили в авиакомпании Turkish Airlines.

    Росавиация объявила о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, передает РИА «Новости».

    «Пять самолетов Turkish Airlines, вылетевших из Антальи во Внуково, возвращаются в Турцию», – сообщили в компании, уточнив, что как минимум один из самолетов совершит посадку в Стамбуле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники.

    В пятницу на подлете к столице было сбито 79 дронов.

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    17 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    В Турции потребовали проверить детский конкурс красоты в Анталье

    Власти Турции попросили прокуратуру проверить детский конкурс красоты в Анталье

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство семьи и социального обслуживания Турции обратилось в прокуратуру с просьбой проверить законность проведения детского конкурса красоты в Анталье, сообщили в ведомстве.

    Министерство семьи и социального обслуживания подготовило заявление в прокуратуру в отношении конкурса красоты Little Miss and Little Mister United World для детей 4-13 лет в Анталье, передает ТАСС.

    В ведомстве подчеркнули, что недопустимо оценивать детей по критериям красоты взрослых и подгонять их под эстетические шаблоны. Там отметили, что подобные мероприятия превращают детей в элемент коммерческого продукта и несовместимы с правами ребенка.

    Министерство также начало собственную проверку конкурса. В ведомстве заявили о намерении предпринять все необходимые правовые и административные шаги для защиты детей.

    Конкурс Little Miss & Little Mister United World основан в 2000 году. В нем участвуют дети из разных стран. В прошлые годы он проводился в разных государствах, включая Турцию, Грецию и ОАЭ.

    Семилетняя Стелла Крикунова из Воронежа одержала победу в национальном конкурсе красоты и талантов, обойдя 72 участника из регионов России.

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    17 октября 2026, 16:00 • Новости дня
    В Китае туристам начали предлагать за деньги пережить тайфун и наводнение

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Китае набирает популярность «мрачный туризм» и отдых по принципу «платить за страдания», в рамках которого туристам предлагают посетить локации с имитацией тайфуна, наводнения или землетрясения.

    В Китае туристам начали предлагать посетить локации, где можно пережить имитацию тайфуна, наводнения или землетрясения, а также реальные места трагедий, пишет The Guardian.

    Проект с моделированием опасных погодных условий, открывшийся в 2024 году, разработала компания Lvxing Base, занимавшаяся съемкой документального кино в экстремальных условиях. Комплекс расположен на территории площадью 200 тыс. кв. м. Наибольшей популярностью там пользуются симуляции тайфунов и оползней. Гендиректор комплекса Ван Куанхань сообщил журналистам, что наибольший интерес к такому виду отдыха проявляют люди в возрасте 20–30 лет.

    Подобные симуляции предлагают и государственные площадки. В Пекинском музее общественной безопасности района Хайдянь можно испытать землетрясение, цунами и пожар в 4D-кинотеатре, а в Гуанчжоу открылся центр с симулятором землетрясения магнитудой 7,2.

    Часть туристов выбирают реальные места трагедий, отмечает издание. В частности, путешественники посещают Бэйчуань, сохранившийся после землетрясения 2008 года, и Мемориал Нанкинской резни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт назвал Китай в числе самых безопасных стран для отпуска россиян. Ранее в Шанхае решили построить самое большое в мире колесо обозрения без спиц.

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    15 октября 2026, 20:51 • Новости дня
    АТОР назвала самые популярные зарубежные направления на ноябрьские праздники

    АТОР: Египет и Турция стали самыми популярными на ноябрьские праздники

    Tекст: Ольга Иванова

    Египет, Турция, Таиланд и Вьетнам стали самыми востребованными зарубежными направлениями среди российских туристов на ноябрьские праздники в 2026 году, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

    «На ноябрьские праздники топ-продаж – это Египет, Турция. Египет, Таиланд, Вьетнам. Это направления, которые на ноябрьские праздники достаточно востребованы», – сказала Ломидзе, ее слова приводит РИА «Новости».

    Вместе с тем в ассоциации не отмечают всплеска спроса россиян на дополнительные дни отпуска в этот праздник в 2026 году.

    «Ноябрь и февраль – два самых тяжелых месяца в межсезонье, потому что: либо уже ничего толком не работает, либо еще более или менее не разогрелось», – добавила Ломидзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник эксперты назвали популярные направления для отдыха на ноябрьские выходные.

    В августе эксперты зафиксировали рекордный рост туризма на Дальнем Востоке.

    В июле россияне заплатили рекордные 2,5 млн рублей за отдых в Турции.

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    17 октября 2026, 21:25 • Новости дня
    Первый снег выпал на юге Турции и в районе Стамбула

    Первый снег выпал в курортной провинции Мугла в Турции

    Tекст: Мария Иванова

    В Турции выпал первый снег, в том числе в курортной провинции Мугла на юге страны, сообщают местные жители в социальных сетях.

    Снегопад прошел на горе Гектепе в провинции Мугла на высоте 1892 метра над уровнем моря, местные жители сочли его непривычно ранним, передает РИА «Новости».

    Кроме того, снег выпал в районе Карталкая в провинции Болу, расположенной к востоку от Стамбула. Там на горнолыжном курорте образовались сугробы.

    В октябре на курортах юга Турции, включая Анталью, установилась холодная погода: днем температура снижалась до 18 градусов при климатической норме в 26,6 градуса, идут сильные дожди. В Стамбуле в среду выпало рекордное количество осадков – более 270 миллиметров на квадратный метр, что привело к затоплениям, парализации движения и гибели пяти человек.

    Накануне сообщалось, что отдыхающие в Анталье россияне пожаловались на январскую погоду.

    Ранее число жертв рекордных ливней в Стамбуле достигло пяти.

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    18 октября 2026, 15:01 • Новости дня
    Байрактар: Турция надеется получить часть российского дизтоплива

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что Анкара рассчитывает получить часть российского дизельного топлива в рамках договоренностей между Москвой и Вашингтоном.

    «Россия заключила с Трампом соглашение по дизтопливу. Мы в ходе встреч договорились, что часть этого объема получит Турция», – приводит слова Байрактара РИА «Новости».

    Ранее вице-премьер Александр Новак отмечал, что российское дизельное топливо востребовано на мировых рынках, и в нем заинтересованы и другие потребители, помимо США.

    Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер сообщил о достигнутой договоренности о поставках дизельного топлива из России на мировой рынок, после чего Минфин США выпустил лицензию, разрешающую операции с российским дизелем до 7 апреля 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Новак сообщил о проработке контрактов на поставку дизеля в США.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о расколе Соединенных Штатов и Европы из-за сделки с Россией по дизтопливу.

    В четверг газета NYP узнала о сроках доставки в США российского топлива.

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    16 октября 2026, 13:03 • Новости дня
    Число жертв мощных ливней в Стамбуле выросло до пяти человек

    Количество жертв мощных ливней в Стамбуле возросло до пяти человек

    Количество погибших в результате рекордных осадков в Стамбуле увеличилось до пяти человек, при этом еще трое жителей числятся пропавшими без вести.

    «Под мостом в районе Эюпсултан обнаружено тело пропавшего без вести Тургута Дурсуна. Пропавшими без вести числятся еще три человека», – передает РИА «Новости» сообщение турецкого телеканала Haberturk.

    Официальных комментариев местных властей пока не поступало. При этом ряд изданий не относит к числу жертв стихии мужчину, который погиб в четверг при попытке опустошить заполненный дождевой водой колодец.

    Синоптики ожидают продолжения мощных ливней, в субботу количество осадков может составить около 60 миллиметров на квадратный метр. Как заявил губернатор провинции Давут Гюль, объем обрушившихся на Стамбул в среду осадков стал рекордным в современной истории города и достиг 261 миллиметра на квадратный метр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг число жертв рекордных ливней в городе достигло четырех.

    Подросток погиб от удара током в луже во время дождя.

    Российским туристам дали советы на фоне сложных погодных условий.

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    16 октября 2026, 08:37 • Новости дня
    Жители Северо-Курильска ощутили землетрясение на Камчатке

    МЧС: Землетрясение на Камчатке ощущалось в Северо-Курильске до четырех баллов

    Tекст: Мария Иванова

    Сильное землетрясение, зафиксированное у берегов Камчатки, ощущалось в городе Северо-Курильске Сахалинской области силой до четырех баллов.

    Подземные толчки на юге камчатского полуострова произошли днем в пятницу. В Сахалинской области сейсмособытие затронуло только один населенный пункт, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

    «16 октября 14:35 (6:35 мск), по информации сейсмостанции Южно-Сахалинск, зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие на юге полуострова Камчатки», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Спасатели добавили, что на территории островного региона подземные толчки ощущались до четырех баллов исключительно в городе Северо-Курильске. При этом тревога из-за возможной угрозы цунами не объявлялась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сейсмологи увеличили до 6,9 магнитуду землетрясения на Камчатке.

    В среду у восточного побережья полуострова зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5.

    Летом подземные толчки магнитудой 5,0 произошли у побережья северных Курил.

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    16 октября 2026, 07:16 • Новости дня
    Сейсмологи увеличили до 6,9 магнитуду землетрясения на Камчатке

    Жители Петропавловска-Камчатского покинули дома из-за мощного землетрясения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Камчатский филиал Геофизической службы РАН повысил оценку магнитуды произошедшего на полуострове землетрясения с 6,5 до 6,9, из-за чего некоторые жители столицы региона покинули свои квартиры.

    Ученые на Камчатке увеличили магнитуду произошедшего в пятницу землетрясения до 6,9, передает ТАСС.

    «По уточненным данным, магнитуда события составила 6,9. Его эпицентр находился на суше в 156 км юго-западнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 138 км. По инструментальным данным, в Петропавловске-Камчатском это землетрясение ощущалось силой до 5 баллов», – рассказали в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

    Некоторые жители столицы края покинули свои квартиры. На улицу вышли горожане из районов «Горизонт», «Северо-Восток» и Ленинского района Петропавловска-Камчатского. По их словам, подземные толчки непрерывно продолжались около минуты, в помещениях раскачивались люстры, хлопали двери и гремела посуда.

    Землетрясение произошло в 15:35 по местному времени (6:35 мск).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на Камчатке произошло землетрясение силой до четырех баллов.

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    16 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    РСТ опроверг сообщения о резком снижении цен на туры в Турцию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) опровергла информацию о существенном снижении стоимости путевок на турецкие курорты из-за неблагоприятных погодных условий.

    Как указали в РСТ, сведения о резком и существенном снижении цен на путевки в Турцию из-за непогоды в стране не соответствуют действительности, передает ТАСС.

    «Данных, подтверждающих такое падение цен и его связь с непогодой, нет», – подчеркнули в организации.

    В РСТ пояснили, что в октябре пляжный сезон в Анталье завершается, спрос снижается, поэтому цены традиционно корректируются. На итоговую стоимость поездки также влияют даты вылета, наличие мест на рейсах, категория отеля и условия проживания.

    Отдельные дешевые предложения не отражают общую динамику туристического рынка, добавили в пресс-службе.

    Ранее в СМИ появились сообщения, что туры в Анталью резко подешевели на фоне мощных ливней, а путевки формата «все включено» продаются по цене от 30 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг подросток в Стамбуле погиб от удара током в луже во время ливня.

    Российским туристам дали советы на фоне рекордных осадков в городе.

    В среду пассажирам развернувшихся по пути из Турции в Москву самолетов поменяли билеты.

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    17 октября 2026, 08:24 • Новости дня
    В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,9

    Вблизи пакистанского города Хуздар зафиксировали землетрясение

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал подземные толчки магнитудой 5,9 на территории Пакистана.

    Эпицентр землетрясения располагался в 46 км к северо-западу от пакистанского города Хуздар, передает ТАСС.

    Население города составляет около 141 тыс. человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 35 км.

    Сведений о пострадавших и возможных разрушениях к настоящему моменту не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг число погибших при обрушении школы в Пакистане возросло до 29 человек. Ранее в Кашмире произошло землетрясение магнитудой 5,8.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

      Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

    • Европа в шоке: главное про саммит ЕС

      В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

    • Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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