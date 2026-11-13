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Польша решила возобновить работу посольства в Сирии спустя 14 лет
RMF FM: Польша решила возобновить работу посольства в Сирии спустя 14 лет
Посольство Польши в столице Сирии Дамаске вновь откроется в январе после 14-летнего перерыва, сообщила польская радиостанция RMF FM.
Польские дипломаты возвращаются в Сирию спустя 14 лет. Открытие посольства в Дамаске запланировано на январь, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.
В Дамаске уже находится полномочный представитель Польши, который отвечает за подготовку здания к приему персонала. Ему предстоит организовать ремонт заброшенной штаб-квартиры польского диппредставительства.
Весь персонал польского посольства в Сирии был эвакуирован на родину в 2012 году из-за начавшихся в стране боевых действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году СМИ сообщили о планах открыть посольство Сирии в Анкаре и генконсульство в Газиантепе.
Дипломатическое представительство Сирии после 12-летнего перерыва заработало в Лондоне.