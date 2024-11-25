Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.10 комментариев
В Москве загорелся склад баллонов с фреоном
В столице произошло возгорание на складе, огонь охватил до 2,5 тыс. квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России в понедельник вечером.
Начальная площадь возгорания составляла 500 квадратных метров, пламя разошлось на территорию в 2,5 тыс. квадратных метров, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Источник в оперативных службах уточнил, что, по данным администрации склада, внутри хранится фреон в баллонах. В здании раздаются хлопки, пожару присвоен повышенный ранг сложности.
В середине ноября в центре столицы произошел пожар в ресторане грузинской кухни. До этого, в октябре, в московском ресторане Savva на первом этаже гостиницы «Метрополь» произошло задымление.