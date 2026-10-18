Песков: Ответы России на удары Украины идут постоянно

Tекст: Дарья Григоренко

«Он [ответ РФ на удары со стороны Украины] идет постоянно, постоянно идут удары, они планомерные, они массированные», – ответил Песков на вопрос ТАСС о том, ждать ли симметричный ответ России на атаки Киева по Петербургу.

По его словам, российские удары по Украине призваны снизить ударный потенциал киевского режима. «Удары, которые призваны, собственно, понизить ударный потенциал киевского режима. Это дает свои результаты», – указал представитель Кремля.

Песков добавил, что киевский режим находится в агонии и пытается сопротивляться, но это не может поменять ход событий. «Какие-то последние проявления агонии наблюдаются. Киевский режим сопротивляется. Но это не может поменять ход событий», – подчеркнул он.

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