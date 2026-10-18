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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос против Северного флота

    С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?

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    Арина Цветкова Арина Цветкова Курдистан перестает быть пространством войны

    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

    38 комментариев
    18 октября 2026, 13:13 • Новости дня

    Очередь грузовиков на границе Польши и Украины выросла до десятков километров

    Tекст: Вера Басилая

    На границе Польши и Украины скопилась огромная очередь из грузовиков из-за приостановки работы пунктов пропуска на фоне воздушных тревог, сообщил очевидец.

    Очевидец сообщил, что очередь грузовых автомобилей на границе Польши и Украины растянулась на несколько десятков километров, передает РИА «Новости».

    По его словам, пункты пропуска приостанавливают работу из-за объявляемых воздушных тревог и подъема истребителей, в результате чего Пограничная стража и Таможенная администрация Польши действуют по процедурам безопасности.

    В районе пункта пропуска «Дорохуск – Ягодин» выезда на Украину ожидают около тысячи грузовых автомобилей, время ожидания составляет несколько суток. Полиция останавливает грузовики на подъезде, чтобы они не заблокировали город Хелм в 30 км от границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ожидание в очередях на въезд из Польши на Украину превысило 40 часов.

    В четверг Польша подняла авиацию из-за действий России на Украине.

    17 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    На Украине заявили об одном из самых масштабных ударов по энергосистеме Украины
    На Украине заявили об одном из самых масштабных ударов по энергосистеме Украины
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Украинская энергетика подверглась одному из самых мощных ударов, атакованы более 15 объектов электрогенерации и энергопередачи, заявил Владимир Зеленский.

    «Были атакованы более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в разных регионах Украины», – сообщил Зеленский, передает ТАСС.

    По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетешине. Удары также были нанесены по энергетике Харьковской, Киевской, Днепропетровской и других областей, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов по инфраструктуре Украины.

    В пятницу президент Владимир Путин поручил продолжить массированные удары по военно-промышленному комплексу Украины.

    ВС России в субботу нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по металлургическим комбинатам и объектам энергетики в Кривом Роге, Запорожье и Житомире.

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    17 октября 2026, 18:28 • Новости дня
    Лидер АдГ Вайдель призвала украинцев покинуть Германию после конфликта

    Tекст: Мария Иванова

    Украинские граждане, находящиеся в Германии из-за конфликта, должны будут покинуть страну после окончания боевых действий, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

    «Украинцы должны покинуть нашу страну, когда эта война закончится. В конечном счете это миллионы человек, грубо говоря – 4-5 млн человек, и они должны покинуть нашу страну», – заявила Вайдель в интервью журналу The Economist, передает ТАСС.

    Ранее политик подчеркивала, что пособия по безработице должны выплачиваться только немецким гражданам. По информации Bild, в 2024 году Германия выделила на гражданские пособия 46,9 млрд евро, из которых 22,2 млрд получили люди без гражданства ФРГ. Среди иностранных получателей доминировали украинцы, которым выплатили около 6,3 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти ФРГ обязали украинцев искать работу после лишения социального пособия.

    Украинцев в Германии уравняли с беженцами из других стран.

    В 2024 году газета Bild сообщила, что программа трудоустройства украинцев в Германии провалилась.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    18 октября 2026, 02:57 • Новости дня
    США отказали Украине в доступе к системе Starshield для ударов вглубь России

    Рубио: Украина просила доступ к Starshield для ударов вглубь России

    США отказали Украине в доступе к системе Starshield для ударов вглубь России
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина запрашивала доступ к военной системе связи Starshield (военная версия Starlink) для нанесения ударов вглубь российской территории, однако на данный момент не получила его, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Я знаю, что Украина просила доступ к Starshield для проведения ударов вглубь России. В данный момент у них нет этого доступа», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Он пояснил, что в отличие от коммерческого продукта Starlink, Starshield представляет собой оборонный продукт, который применяется американскими вооруженными силами, передает ТАСС.

    По словам госсекретаря, в США продолжают обсуждать, каким образом Украина хотела бы использовать эту систему. Он отметил, что продолжается «обсуждение этого вопроса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили, что ограничение работы системы Starshield сделало подразделения ВСУ уязвимыми.

    В четверг на Украине заявили о возобновлении работы «военного пакета» Starlink.

    В среду офицер ВСУ сравнил ограничения в работе спутниковой сети с ядерным ударом.

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    18 октября 2026, 06:56 • Новости дня
    NYT: США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу
    NYT: США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу
    @ Danil Shamkin/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом рассматривает идею включить возобновление европейского импорта российского природного газа в план урегулирования конфликта на Украине, пишет New York Times.

    Администрация США обсуждает возможность возобновления закупок российского природного газа европейскими странами как один из элементов будущего мирного соглашения по Украине, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

    Спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер представили инициативу украинским и европейским чиновникам во время визита в Киев в сентябре. Представители США предложили Киеву рассмотреть возобновление работы трубопроводов, по которым ранее российский газ поступал в Европу, полагая, что это может стать стимулом для Москвы согласиться на прекращение конфликта.

    По сведениям издания, европейские участники переговоров негативно отнеслись к предложению восстановить экспорт российского газа. Тем не менее в администрации США рассчитывают включить этот шаг в возможное мирное соглашение, указывая на потенциальные доходы Украины от транзита топлива и интерес европейских потребителей к более дешевым энергоносителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что заморозка санкций США показала настрой Вашингтона на украинское урегулирование.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Белый дом пытается вывести кризис на Украине на мирные рельсы.

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    17 октября 2026, 15:22 • Новости дня
    Металлургический комбинат «Запорожсталь» получил серьезные повреждения

    Комбинат «Запорожсталь» получил серьезные повреждения из-за взрывов

    Металлургический комбинат «Запорожсталь» получил серьезные повреждения
    @ t.me/metinvest

    Tекст: Вера Басилая

    Металлургический комбинат «Запорожсталь», принадлежащий украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, получил серьезные повреждения, поражены инфраструктура и доменные печи.

    В результате взрывов серьезно пострадал металлургический комбинат «Запорожсталь», входящий в структуру компаний украинского бизнесмена Рината Ахметова, передает ТАСС.

    «Поражены энергетическая и логистическая инфраструктура, нанесен ущерб доменным печам», – говорится в сообщении на сайте холдинга «Метинвест».

    Представители компании ранее указывали, что даже после проведения ремонтных работ предприятие не сумеет выйти на полную производственную мощность.

    Металлургическая отрасль приносила Украине около 6,2 млрд долларов валютных поступлений каждый год. Отчисления завода «Запорожсталь» в бюджет составляли порядка 4 млрд гривен, или 90 млн долларов ежегодно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу на Украине заявили об одном из самых масштабных ударов по энергосистеме страны.

    ВС России нанесли обещанные массированные удары по целям на Украине.

    Российские войска нанесли удар по металлургическим комбинатам на территории Украины.

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    18 октября 2026, 12:14 • Новости дня
    В Киеве назвали спутники «Рассвет» главной угрозой для ВСУ

    Бескрестнов: Спутники «Рассвет» являются опасностью номер один для ВСУ

    В Киеве назвали спутники «Рассвет» главной угрозой для ВСУ
    @ Бюро 1440

    Tекст: Вера Басилая

    Советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов заявил, что развертывание российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет» обеспечит Вооруженным силам России значительное преимущество в зоне боевых действий.

    По словам Бескрестнова, новые российские космические аппараты сделают развернутую по всей Украине сеть радиоэлектронной борьбы бесполезной, передает РИА «Новости».

    «Для меня это опасность номер один среди технологических вызовов, которые Москва бросает нам прямо сейчас», – заявил Бескрестнов.

    Советник главы киевского режима пояснил, что спутники «Рассвет» позволят российской армии направлять беспилотники и ракеты в режиме реального времени. По его оценке, эти возможности обернутся настоящей катастрофой для украинских военных.

    В марте аэрокосмическая компания «Бюро 1440» вывела на орбиту 16 аппаратов низкоорбитальной группировки «Рассвет». Спутники созданы на базе архитектуры 5G NTN и оснащены плазменной двигательной установкой, обновленной системой энергопитания и терминалами межспутниковой лазерной связи нового поколения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу иностранные СМИ сообщили об уязвимости ВСУ из-за ограничения работы системы Starshield.

    В пятницу Дональд Трамп отверг обвинения в причастности к отключению спутниковой связи для украинской армии.

    Минобороны Британии заявило о восстановлении доступа войск к аппаратам Starlink.

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    18 октября 2026, 07:15 • Новости дня
    Мендель призвала Украину отказаться от Донбасса и НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Украине необходимо подготовиться к отказу от Донбасса и планов по вступлению в НАТО, заявила бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

    Мендель назвала себя реалисткой и заявила, что Украине нужно подготовиться к «сдаче» Донбасса и других территорий, а также отказаться от надежд на присоединение к Североатлантическому альянсу, пишет Telegraph.

    «Мы не можем продолжать умирать за очень гипотетическую идею вступления в НАТО», – заявила Мендель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мендель заявила о потере более 100 тыс. украинских военнослужащих за 18 недель боев на севере ДНР.

    Мендель предупредила о массовом бегстве граждан из страны на фоне надвигающегося коллапса энергетической инфраструктуры.

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    18 октября 2026, 05:57 • Новости дня
    Из-за атаки БПЛА начался пожар на «Петербургском нефтяном терминале»
    Из-за атаки БПЛА начался пожар на «Петербургском нефтяном терминале»
    @ Официальный канал МЧС России в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы МЧС тушат возгорания, возникшие в результате атаки беспилотников на «Петербургском нефтяном терминале» и других объектах, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

    «Сегодня ночью Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения со стороны украинских нацистов. Работают средства ПВО», – сообщил Беглов в «Максе».

    Возгорания на объектах гражданской инфраструктуры зафиксированы в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах, а также на территории «Петербургского нефтяного терминала».

    «В целях безопасности ограничена работа аэропорта Пулково. Жертв нет. Возможны перебои мобильного интернета», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ленинградская область подверглась атаке беспилотников.

    Зафиксированы короткие перебои электроэнергии, связанные с падением обломков БПЛА на линии электропередач.

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    18 октября 2026, 09:15 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр «Новая почта» с деталями для БПЛА в Ровно

    Вооруженные силы нанесли удар по логистическому центру в Ровно и сухогрузу

    ВС России поразили логистический центр «Новая почта» с деталями для БПЛА в Ровно
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России поразили в Ровно логистический центр «Новая почта», где хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для беспилотников, а также портам и морским судам, задействованным в интересах армии Украины, сообщает Министерство обороны.

    В результате атаки в Ровно был поражен логистический центр «Новая почта», где хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для беспилотников, сообщает Минобороны России.

    Кроме того, в 30 км к востоку от порта Одесса на переходе морем пострадал сухогруз, который перевозил военные грузы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские беспилотники поразили военное предприятие на Украине. В пятницу Вооруженные силы нанесли удар по логистическому центру и сухогрузу с оружием. В четверг дроны атаковали следовавшее в Одессу судно с имуществом для украинской армии.

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    17 октября 2026, 16:35 • Новости дня
    Министр обороны Британии рассказал о новом плане против России

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Британии Уэс Стритинг заявил о планах проведения масштабных ноябрьских учений в Польше для подготовки к возможному размещению коалиционных войск на территории Украины.

    Стритинг заявил, что в ноябре на территории Польши пройдут военные маневры, чтобы убедиться в готовности поддержать военную подготовку и послевоенное восстановление, которые потребуются Украине, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу The Times сообщила о планах военных отработать переброску сил на Украину.

    В среду Британия объявила о разработке военных технологий для Украины.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Британия продолжит поставлять Украине вооружения для совершения террористических актов против мирных граждан.


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    18 октября 2026, 05:00 • Новости дня
    Атака БПЛА привела к коротким перебоям с электричеством в Ленинградской области
    Атака БПЛА привела к коротким перебоям с электричеством в Ленинградской области
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Зафиксированы короткие перебои электроэнергии, связанные с падением обломков БПЛА на линии электропередач, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    Дрозденко сообщил в «Максе», что над территорией Ленинградской области продолжается отражение масштабной атаки БПЛА, уничтожено 95 дронов.

    «Зафиксировано падение обломков на частный дом в районе города Кировска и на многоквартирный дом во Всеволожске. На месте работают экстренные службы», – заявил Дрозденко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ленинградская область подверглась атаке беспилотников.

    Автомобили получили повреждения из-за атаки БПЛА на регион.

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    18 октября 2026, 03:25 • Новости дня
    БПЛА атаковали Ленинградскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбиты беспилотники над территорией Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Над территорией Ленинградской области сбиты 17 БПЛА. Боевая работа продолжается», – сообщил Дрозденко в «Максе».

    До этого он сообщал об уничтожении 11 дронов.

    Глава региона ранее предупредил местных жителей, что на фоне действующей угрозы возможно понижение скорости мобильного интернета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники.

    В субботу Дрозденко сообщил об уничтожении двух беспилотников над Ленинградской областью.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    18 октября 2026, 09:31 • Новости дня
    Бастрыкин оценил ущерб от действий Киева Донбассу почти в 1,1 трлн рублей

    Бастрыкин: Ущерб от действий Киева Донбассу составил почти 1,1 трлн рублей

    Бастрыкин оценил ущерб от действий Киева Донбассу почти в 1,1 трлн рублей
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России оценил ущерб, нанесенный киевским режимом Донбассу, а также приграничным и тыловым регионам страны, почти в 1,1 трлн рублей, сообщил председатель Сдежственного комитета Александр Бастрыкин.

    «Размер установленного на текущий момент ущерба инфраструктуре на территории Донбасса и Новороссии составляет более 560 млрд рублей, на территории приграничных и тыловых регионов – свыше 535 млрд рублей», – цитирует Бастрыкина РИА «Новости».

    По его словам, Следственный комитет продолжает проводить комплексные оценочные строительно-технические экспертизы.

    Он также сообщил, что следователи завершили расследование более 1,2 тыс. уголовных дел по обвинению свыше 1,5 тыс. военных ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Следственный комитет сообщил, что более 80 военных ВСУ получили пожизненные сроки в России. В марте СК подсчитал ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе.

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    17 октября 2026, 19:51 • Новости дня
    Киев угрозами убийства сорвал августовский визит Гросси на Запорожскую АЭС

    МИД: Киев пригрозил Гросси смертью и сорвал его визит на Запорожскую АЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти сорвали шестую поездку генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС в августе, пригрозив ему расправой при попытке въезда через Россию, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Кирилл Воронцов.

    Воронцов сообщил на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН о срыве Украиной визита главы МАГАТЭ на ЗАЭС, сообщает МИД России.

    «Генеральный директор Агентства Рафаэль Гросси побывал на ЗАЭС пять раз. Планировавшийся в августе 2026 года шестой визит был сорван украинской стороной. Киев пригрозил гендиректору МАГАТЭ, прямо заявив, что не ручается за его безопасность при заезде на ЗАЭС через территорию России. Воспринимаем это как саморазоблачение киевского режима», – заявил Воронцов.

    По словам дипломата, украинская сторона не скрывает своих намерений в отношении руководства международной организации и фактически превращает его в мишень. Он напомнил, что Запорожская АЭС находится в российской юрисдикции, и любые попытки диктовать параметры ее безопасности расцениваются Москвой как вмешательство во внутренние дела.

    Воронцов добавил, что главной угрозой для станции остаются целенаправленные атаки и запугивание персонала со стороны Киева, а западные государства выступают прямыми соучастниками этих преступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил об угрозе безопасности Запорожской АЭС из-за нехватки дизельного топлива.

    На прошлой неделе МАГАТЭ заявило о риске истощения его запасов на станции.

    В начале месяца Гросси призвал немедленно прекратить атаки на ядерный объект.

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    17 октября 2026, 14:28 • Новости дня
    Мирошник назвал отдельным преступлением попытки Запада выгородить Киев

    Мирошник: Попытки Запада выгородить Киев это отдельное преступление

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что попытки западных стран выгородить киевский режим являются самостоятельным преступлением, позволяющим террористам чувствовать свою безнаказанность.

    «Попытки объясниться, выгородить Киев – это отдельное преступление. Преступление, которое позволяет террористу чувствовать себя безнаказанным», – цитирует Мирошника РИА «Новости».

    Он добавил, что в настоящее время действия украинской стороны оправдывает целый ряд западных стран. При этом они продолжают выделять Киеву финансовую помощь и вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мирошник обвинил ООН в игнорировании данных о секретных тюрьмах на Украине.

    В четверг постпред России при всемирной организации Василий Небензя назвал невозможным обсуждение кризиса со странами, которые не признают террор со стороны Киева.

    В среду в МИД сочли абсурдными доклады миссии ООН по правам человека на Украине.

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      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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