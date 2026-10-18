Очередь грузовиков на границе Польши и Украины выросла до десятков километров

Tекст: Вера Басилая

Очевидец сообщил, что очередь грузовых автомобилей на границе Польши и Украины растянулась на несколько десятков километров, передает РИА «Новости».

По его словам, пункты пропуска приостанавливают работу из-за объявляемых воздушных тревог и подъема истребителей, в результате чего Пограничная стража и Таможенная администрация Польши действуют по процедурам безопасности.

В районе пункта пропуска «Дорохуск – Ягодин» выезда на Украину ожидают около тысячи грузовых автомобилей, время ожидания составляет несколько суток. Полиция останавливает грузовики на подъезде, чтобы они не заблокировали город Хелм в 30 км от границы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ожидание в очередях на въезд из Польши на Украину превысило 40 часов.

В четверг Польша подняла авиацию из-за действий России на Украине.