С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?0 комментариев
Очередь грузовиков на границе Польши и Украины выросла до десятков километров
На границе Польши и Украины скопилась огромная очередь из грузовиков из-за приостановки работы пунктов пропуска на фоне воздушных тревог, сообщил очевидец.
Очевидец сообщил, что очередь грузовых автомобилей на границе Польши и Украины растянулась на несколько десятков километров, передает РИА «Новости».
По его словам, пункты пропуска приостанавливают работу из-за объявляемых воздушных тревог и подъема истребителей, в результате чего Пограничная стража и Таможенная администрация Польши действуют по процедурам безопасности.
В районе пункта пропуска «Дорохуск – Ягодин» выезда на Украину ожидают около тысячи грузовых автомобилей, время ожидания составляет несколько суток. Полиция останавливает грузовики на подъезде, чтобы они не заблокировали город Хелм в 30 км от границы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ожидание в очередях на въезд из Польши на Украину превысило 40 часов.
В четверг Польша подняла авиацию из-за действий России на Украине.