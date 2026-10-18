Минобороны: ВСУ потеряли за сутки почти 1,2 тыс. военных в зоне СВО

Tекст: Вера Басилая

Украинские войска за сутки понесли значительные потери в живой силе и технике на различных направлениях, сообщает Минобороны.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение украинским бригадам в Харьковской и Сумской областях, уничтожив свыше 195 военнослужащих. Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю в Харьковской области и ДНР, потери противника на этом участке достигли 240 человек.

Военнослужащие Южной группировки войск улучшили тактическое положение, ликвидировав до 175 украинских солдат. Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи в Днепропетровской области и ДНР, уничтожив до 350 человек, боевую машину «Град» и две станции радиоэлектронной борьбы.

Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях, украинская армия потеряла свыше 195 военных. Подразделения «Днепра» ликвидировали до 30 военнослужащих ВСУ в Запорожской области.

Кроме того, российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, цехам сборки дронов и пунктам временной дислокации украинских формирований в 151 районе.

Российские средства ПВО в течение суток уничтожили семь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1256 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины.

В пятницу Министерство обороны раскрыло детали операции «Медвежий угол».

ВКС уничтожили пункт дислокации бригады ВСУ в Харьковской области.

ВС России заняли крупный район обороны ВСУ в Днепропетровской области.