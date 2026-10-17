Tекст: Антон Антонов

«В Черниговской области российская авиация и расчеты «Гераней» нанесли удары по КП 18 АК [командному пункту 18-го армейского корпуса] ВСУ в районе Бахмача, а также по пункту управления БПЛА 114 обр ТРО [отдельной бригады территориальной обороны] в районе Кучиновки», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

Сообщается, что развернутые в области военные госпитали не справляются с потоком раненых в результате ударов, медицинского персонала не хватает, и часть военнослужащих ВСУ умирает в медицинских учреждениях.

Штурмовые подразделения группировки «Север» при поддержке авиации, артиллерии и расчетов БПЛА продолжают продвижение вглубь Сумской области. Удары российской авиации и артиллерии пришлись по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Глухова, Шостки, Бондаревщины, Хотени, Вакаловщины, Сенного и Пустограда.

В Сумском районе штурмовые группы «Севера» ведут тяжелые бои в районе Хотени, а в Шосткинском районе продвинулись в направлении населенного пункта Коренек, где был взят в плен военнослужащий ВСУ. В Краснопольском районе сообщается об ожесточенных стрелковых боях в районе населенного пункта Турья.

На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои практически на всех участках фронта, штурмовые группы «Северян» сообщают о продвижении и завершении операции по уничтожению окруженных сил ВСУ на северо-востоке области.

Авиация ВКС России и расчеты БПЛА нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Макарово, Слатино, Сосновка, Гонтаровка, Хотомля, Рубежное, Юрьевка, Подсреднее, Редкодуб, Москалевка, Русская Лозовая, Черкасская Лозовая и Молодовая.

На Липцовском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись в районе Токаревки примерно на 200 м, а на Волчанском и Великобурлукском направлениях войска группировки «Север», освободив Варваровку и Никольское, завершили зачистку так называемого «Волчанского котла» в рамках операции «Медвежий угол» и продолжают наступление к югу.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 125 в Сумской и свыше 35 в Харьковской областях). Взят в плен один военнослужащий ВСУ», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России завершили операцию «Медвежий угол» по разгрому группировки ВСУ в Харьковской области.

Президент России Владимир Путин назвал успехом разгром двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области.

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