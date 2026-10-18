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Погромы во Франции обошлись магазинам в сотни миллионов евро
BFMTV: Ущерб торговле во Франции из-за погромов составит сотни миллионов евро
Генеральный директор торговой сети Carrefour Александр Бомпар заявил, что ущерб магазинам во Франции из-за массовых беспорядков составит сотни миллионов евро.
Сумма ущерба торговым точкам во Франции в результате массовых беспорядков будет исчисляться сотнями миллионов евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.
«Нас грабили весь день, и затронуто было оборудование. Ущерб составит десятки миллионов евро. Для всей торговли во Франции он будет исчисляться сотнями миллионов евро», – заявил Бомпар.
По его словам, в ходе беспорядков были повреждены 50 магазинов сети Carrefour. Кроме того, погромы затронули около 1,5 тыс. торговых точек по всей стране.
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