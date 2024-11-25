К тушению склада на юге Москвы привлекли авиацию

Вертолет привлекли к тушению склада на юге Москвы

Tекст: Алексей Дегтярев

В тушении возгорания участвует вертолет Ка-32, уточнили в министерстве ТАСС.

Между тем источник в оперативных службах заявил, что сохраняется риск дальнейшего распространения огня. Для борьбы с пожаром также задействован пожарный поезд.

Прокуратура взяла под контроль проверку инцидента, на месте происшествия уже находится заместитель районного прокурора.

В понедельник на складе в Москве произошел пожар, охвативший до 2,5 тыс. квадратных метров. Источник сообщал, что на складе хранились баллоны с фреоном.