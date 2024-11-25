Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.11 комментариев
К тушению склада на юге Москвы привлекли авиацию
Вертолет привлекли к тушению склада на юге Москвы
В тушении крупного пожара на складе на юге Москвы задействовали вертолет из Московского авиационного центра, сообщили в МЧС России.
В тушении возгорания участвует вертолет Ка-32, уточнили в министерстве ТАСС.
Между тем источник в оперативных службах заявил, что сохраняется риск дальнейшего распространения огня. Для борьбы с пожаром также задействован пожарный поезд.
Прокуратура взяла под контроль проверку инцидента, на месте происшествия уже находится заместитель районного прокурора.
В понедельник на складе в Москве произошел пожар, охвативший до 2,5 тыс. квадратных метров. Источник сообщал, что на складе хранились баллоны с фреоном.