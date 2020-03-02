Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 912 человек

Число жертв нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 42 человека, достигнув 2 тыс. 912 человек, число подтвержденных случаев заражения в КНР превысило 80 тыс., более 44,4 человек выздоровели, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где, по последним данным, зарегистрировано около 67,1 тыс. случаев заболевания, 2803 человека умерли, выздоровели порядка 33,7 тыс. пациентов, передает ТАСС.

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Накануне число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 870 человек, число заразившихся превысило 79,8 тыс. человек.

Заболевание зарегистрировали более чем в 50 странах. При этом в России ситуация с распространением нового коронавируса COVID-2019 в целом находится под контролем.

Напомним, в прошлый понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности пандемии в связи с распространением коронавируса COVID-19. В минувшую пятницу ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого».

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