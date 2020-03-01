Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Президент Владимир Путин заявил, что в России ситуация с распространением нового коронавируса COVID-2019 в целом находится под контролем.

«Мы уже неоднократно отмечали: в России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием. Приняты соответствующие меры, надеюсь, что они будут эффективными. Ситуация в целом под контролем», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он также заявил, что в связи с коронавирусом прошедшая неделя стала худшей для рынка нефти с 2008 года, но текущий уровень цен приемлем для России.

Газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус угрожает России с неожиданного направления.

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