Коронавирус угрожает России с неожиданного направления

Соседи России сдают позиции китайской эпидемии – коронавирус зафиксирован в Закавказье, причем зараженный приехал туда из Ирана. В последние дни именно Исламская республика перехватила у Китая печальную славу рассадника смертельно опасной болезни. Значит ли это, что коронавирус нам грозит уже не из Китая, а со стороны Южного Кавказа?

В четверг Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом в этих странах. Накануне МИД России выпустил предостережение – поездки в вышеуказанные три страны не рекомендуются. С пятницы по решению Минтранса приостановлены авиаперелеты, исключение сделают для рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и иранской Mahan Air, сообщило РИА «Новости»

Китай, который стал источником происхождения штамма коронавируса COVID-19, похоже, уже перестал быть главным источником опасности. «За последние два дня число сообщений о новых заболевших в остальном мире превысило число случаев в Китае», – сообщили в четверг в руководстве Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ допускает, что новый коронавирус может стать пандемией.

Эпидемически опасных точек на карте мира становится все больше – от Бразилии до Греции и Норвегии. В Иране на 245 заболевших приходится 26 умерших. Для сравнения: в Южной Корее на 1596 зараженных – 12 летальных исходов, и при этом уровень эпидемиологической угрозы южнокорейские медики повысили с третьего «оранжевого» до четвертого «красного». Тревожной сенсацией стало то, что в Иране вирус поразил не только простых граждан. В четверг стало известно, что от коронавируса умер бывший посол Исламской республики в Ватикане и Египте, и заболевание диагностировали у вице-президента Ирана. Ранее коронавирусом заразились депутат парламента и замминистра здравоохранения. Врачи считают темпы распространения заражения COVID-19 угрожающими.

В четверг о первом случае COVID-19 сообщили власти Эстонии. Заболевший – гражданин Ирана, постоянно живущий в прибалтийской республике. А накануне первый случай заболевания выявлен в Грузии. Показательно, что вирус был диагностирован у гражданина Грузии, «который прибыл в страну из Ирана через Азербайджан». Как сообщил «Спутник-Азербайджан», на азербайджанской таможне транзитного пассажира проверил дежурный медик с тепловизором, однако повышенной температуры не зафиксировал. Добавим, во вторник из Азербайджана пришло сообщение о том, что шестеро граждан Ирана были госпитализированы в Баку с подозрением на коронавирус.

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, в Тбилиси уже принимают меры – грузинских мужчин призвали отказаться от привычки целоваться друг с другом. Более серьезная мера предосторожности – закрытие авиасообщения Грузии с Ираном, по примеру аналогичного решения в отношении Китая.

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Но похоже, что ближайшие соседи считают профилактические меры Тбилиси недостаточными. После известий о ввозе коронавируса из Ирана, сухопутные границы с Грузией закрыли Абхазия (впрочем, она и без того держит границу по реке Ингури на замке) и Южная Осетия – где трансграничное общение до этого момента допускалось. Армения пока не перекрывает границу с северным соседом. С воскресенья закрыта граница с южным соседом – Ираном, правда всего на две недели.

То, что вирусоноситель из Ирана смог легко проникнуть через азербайджанский санитарный «кордон» в Грузию, не может не вызывать беспокойство в России.

В данном случае отставанием нашей страны от других держав можно лишь гордиться. Если, например, в Германии констатировали начало эпидемии, то на российской территории случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано. Мировая эпидемия плохо сказывается на котировках Московской биржи, угрожает нефтяным доходам России, но она напрямую не грозит здоровью и жизни россиян.

Профилактические меры своевременно принимают не только федеральный Минздрав и Роспотребнадзор, но и, к примеру, власти Москвы. После предупреждения Минздрава о том, что переносчиками китайского коронавируса могут быть кошки и собаки, в столице начался массовый отлов безнадзорных животных. О тех мерах, которые предприняли МИД и Минтранс, уже было сказано выше.

«Отставание» России по уровню распространения вируса следует объяснить наличием лучших в мире санитарно-эпидемиологических служб, считает вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Зуев. «Я говорю это не для красного словца. Я сам участвовал в этой работе. Как только в Китае началась эта «буря», у нас сразу были выставлены посты.

Как только к нам попали два китайца, они тут же были изолированы,

вылечены», – сказал Зуев газете ВЗГЛЯД.

«У нас есть опыт. Мы справились тогда, когда этого никто не ждал. Например, в 1936 году у нас в стране ликвидировали оспу. Во время Великой Отечественной войны мы выиграли два сражения: одно на поле брани, а другое с инфекционными болезнями – несмотря на голод, переселение громадных масс, эвакуацию», – напомнил эксперт.

«В 1960 году в Россию попал человек, инфицированный натуральной оспой, смертность от которой доходит до 100 процентов, но опасность была очень быстро ликвидирована. Быстро организовали штаб, прививали вакциной всех людей, умиравших от нее в Москве. А сегодня в стране – совершенно другая подготовка, оборудование. И сейчас сделано все необходимое на пунктах, где возможно прибытие иностранцев. Вот и результат. Сравните это с итальянцами, которые вместо принятия срочных мер, просто наблюдали. Вот они и донаблюдались!» – возмущается Зуев.

Но поводы для тревоги в России, безусловно, остаются. Если для минимизации шансов попадания коронавируса из Южной Кореи, Италии или того же Ирана достаточно прекратить авиасообщение с этими государствами, то вирус обнаружился в странах, с которыми Россия граничит по суше. В меньшей степени это Эстония (поток грузов, туристов и тем более трудовых мигрантов явно невелик), в большей – Грузия и Азербайджан. Добавим сюда Армению, чей грузопоток в Россию идет через Грузию. Правда, потоки идут всего через три «бутылочных горлышка»: один с Грузией (Верхний Ларс в Северной Осетии) и два с Азербайджаном – на Самурском мосту и в поселке Ханоба в Магарамкентском районе Дагестана.

Зуев убежден, что «без всяких разговоров» нужно перекрывать границы со странами, где зафиксирован хотя бы один случай заражения. Он считает, что Азербайджан и Армения сами должны немедленно закрыть свои границы с Ираном, не считаясь с экономическим ущербом. «Мы же не постеснялись перекрыть границу с Китаем, где все это началось. Теперь мы перекрыли границы с другими странами, которые скомпрометировали себя в этом отношении», – сказал Зуев.

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В отличие от вирусолога, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что не стоит спешить с новыми жесткими мерами. «Нам достаточно Ирана, Италии и Южной Кореи. Туда пока не надо ехать. Надо погодить недели две, пока не прояснится ситуация: там все плохо или все, что произошло, властями этих стран купировано. В КНР практически утихла ситуация, власти практически справились с ней. Если они продолжат в таком режиме работать, то про Китай, как источник вируса, мы скоро забудем», – сказал Онищенко газете ВЗГЛЯД.

«Все остальное – задача других национальных правительств. Сегодня я бы не назвал эту ситуацию сверхкритичной, так как нам все понятно. Но, учитывая общественный ажиотаж вокруг этой ситуации, мы должны ее отслеживать, должны учитывать рекомендации, которые дает Всемирная организация здравоохранения», – считает депутат.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников тоже пока не видит смысла в закрытии границы с Грузией и Азербайджаном.

«Один заразившийся человек – еще не повод. Непонятно, что за человек и как заразился. У нас огромные границы с Киргизией и Казахстаном, а у них, в свою очередь, с Китаем, но мы же не закрываем границу с этими республиками», – сказал он газете ВЗГЛЯД. Впрочем, глава комитета признал, что нужно усилить меры предосторожности, начать проверки на границе с республиками Южного Кавказа. «Не нужно делать из этого трагедии. Закрытием границ мы мало чего с вами достигнем», – уверен Калашников.

Зуев отметил, что предсказать, какая именно страна будет заражена следующей, пока невозможно – в том числе вирус может проникнуть в Россию. «Это может быть любая страна. Но если страна полностью готова, то выявление заболевания носит лишь характер неприятного эпизода», – пояснил собеседник. Вирусолог заверил, что в России принимаются все необходимые меры и пока «не надо ставить пять человек там, где сейчас стоит один, не надо нагнетать».

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