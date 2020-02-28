Взгляд
28 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 09:32  |  vz.ru
Разделы

США и Британия накачивают Россию нефтедолларами

США и Великобритании внезапно понадобилась российская нефтьФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Российская нефть марки Urals нарасхват по всему миру. Неожиданно интерес к ней проявили наиболее агрессивно настроенные против РФ страны – США и Великобритания. Резко нарастила закупку нашей нефти и Турция. Почему главные геополитические противники Москвы помогают российской экономике рублем? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Украина мешает России принять наследство СССР

Знаменитые сокровища Алмазного фонда России - даже они стали предметом желаний КиеваФото: Юрий Сомов/РИА Новости
Украина вот уже почти тридцать лет ведет с Россией необъявленную войну за советское наследство – и об этом обмолвился даже президент Путин. Логика Киева, претендующего даже на российский Алмазный фонд и золотой запас, абсурдна, однако суды за границей порою встают на сторону Украины. Почему же так происходит? Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус угрожает России с неожиданного направления

Наши таможенные службы готовы не повторить в России «иранский сценарий»Фото: sztu.customs.ru
Соседи России сдают позиции китайской эпидемии – коронавирус зафиксирован в Закавказье, причем зараженный приехал туда из Ирана. В последние дни именно Исламская республика перехватила у Китая печальную славу рассадника смертельно опасной болезни. Значит ли это, что коронавирус нам грозит уже не из Китая, а со стороны Южного Кавказа? Подробности...
Перейти а раздел…

Жители богатых стран выкидывают стариков на улицу

Многих стариков на Западе ожидает крайне печальная участьФото: USA TODAY NETWORK/Reuters
Некрасивым секретом «золотого миллиарда» является феномен под названием granny dumping – буквально «бабушка на выброс». Это практика оставления престарелых в клиниках и общественных местах родными, которые устали о них заботиться. И хотя этой тенденции уже несколько десятилетий, в последние годы она особенно обострилась. Что происходит? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

«Сеть» затянула в себя мораль и принципы

Алексей Алешковский, сценарист
Вся эта история, больше всего напоминающая о «Бесах» Достоевского, свелась в зеркале общественного мнения к моральному выбору между правдой и политической целесообразностью. Подробности...

Как можно пробить щит комплексов С-300 и С-400

Александр Тимохин, журналист
Очень часто сообщения о том, что здесь или там поставлен на боевое дежурство очередной дивизион С-400, вызывают у публики нездоровую радость и возбуждение. Однако залог сильной ПВО – не зенитные ракетные системы сами по себе. Отдельно зенитные ракетные комплексы решают очень мало. Даже самые совершенные. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Мы сильнее своего внутреннего зверя

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Гуманизм – это не забывать, что другой является человеком. Даже если он очень другой. Даже если его инаковость тебе отвратительна, мерзка, если его правду ты считаешь недостойной существовать. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
    Перейти а раздел…

    Британия похитила бесценные сокровища

    Сексистам и расистам откажут в медобслуживании

    Киев зовет Минск на войну с Россией

      Перейти а раздел…

      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
      Подробности...

      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

          Перейти а раздел…
          Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?
          • Достаточные

          • Недостаточные

          • Избыточные

          Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?
          • Да

          • Нет

          • Будет зависеть от его политической программы

          Могут ли семейные отношения без регистрации брака быть нормой в современном обществе?
          • Да, безусловно

          • Да, но только до появления детей

          • Да, но не больше года (для проверки чувств)

          • Нет, это ненормально

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Минобороны заявило о крупном наступлении террористов в Идлибе
              Украина решила измерять температуру у въезжающих россиянТурция опубликовала видео ударов по СирииПриглашение на парад Победы в Москву поставило Британию и США в тупикПрояснился вопрос оплаты выходного 22 апреля
              Белоруссия сообщила о первом случае заражения коронавирусомИзраильские вертолеты атаковали позиции сирийской армииКитайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС СШАБерлин пожаловался на сопротивление гендерному равенству в мире
              Россиянам рассказали о действиях при подозрении на коронавирусСирия сбила приготовившийся к атаке турецкий беспилотникАмериканский генерал указал на бессмысленность «антироссийской» системы ПРОСША обсудили с Финляндией «злонамеренную деятельность» России

              война в сирии


              После авиаудара в Идлибе погибло более 30 военных Турции

              «луч надежды всего человечества»


              Вице-президент США не признал победу социализма во Второй мировой войне

              озабоченности Вашингтона


              Россия пригласила Помпео в Крым

              Видео

              поправки в Конституцию


              Русский мир нашел свое место в Основном законе

              особый случай


              Чернокожий рэпер бросил тень на Россию

              Трамп – Сандерс


              За пост президента США сразятся сразу два «агента Кремля»

              бывший ссср


              Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти

              Последний маршал


              Сергей Мардан: Маршал Язов так и не стал спасителем СССР

              Русская поправка


              Геворг Мирзаян: Диалог знающего и верующего о национализме

              copy-paste


              Максим Соколов: Прогрессивный бег по граблям

              викторина


              Чем отличается оружие России от оружия НАТО

              на ваш взгляд


              Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?

              Коронавирус угрожает России с неожиданного направления

              Наши таможенные службы готовы не повторить в России «иранский сценарий»   28 февраля 2020, 08:26
              Фото: sztu.customs.ru
              Текст: Андрей Резчиков,
              Михаил Мошкин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Соседи России сдают позиции китайской эпидемии – коронавирус зафиксирован в Закавказье, причем зараженный приехал туда из Ирана. В последние дни именно Исламская республика перехватила у Китая печальную славу рассадника смертельно опасной болезни. Значит ли это, что коронавирус нам грозит уже не из Китая, а со стороны Южного Кавказа?

              В четверг Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом в этих странах. Накануне МИД России выпустил предостережение – поездки в вышеуказанные три страны не рекомендуются. С пятницы по решению Минтранса приостановлены авиаперелеты, исключение сделают для рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и иранской Mahan Air, сообщило РИА «Новости»

              Китай, который стал источником происхождения штамма коронавируса COVID-19, похоже, уже перестал быть главным источником опасности. «За последние два дня число сообщений о новых заболевших в остальном мире превысило число случаев в Китае», – сообщили в четверг в руководстве Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ допускает, что новый коронавирус может стать пандемией.

              Эпидемически опасных точек на карте мира становится все больше – от Бразилии до Греции и Норвегии. В Иране на 245 заболевших приходится 26 умерших. Для сравнения: в Южной Корее на 1596 зараженных – 12 летальных исходов, и при этом уровень эпидемиологической угрозы южнокорейские медики повысили с третьего «оранжевого» до четвертого «красного». Тревожной сенсацией стало то, что в Иране вирус поразил не только простых граждан. В четверг стало известно, что от коронавируса умер бывший посол Исламской республики в Ватикане и Египте, и заболевание диагностировали у вице-президента Ирана. Ранее коронавирусом заразились депутат парламента и замминистра здравоохранения. Врачи считают темпы распространения заражения COVID-19 угрожающими.

              В четверг о первом случае COVID-19 сообщили власти Эстонии. Заболевший – гражданин Ирана, постоянно живущий в прибалтийской республике. А накануне первый случай заболевания выявлен в Грузии. Показательно, что вирус был диагностирован у гражданина Грузии, «который прибыл в страну из Ирана через Азербайджан». Как сообщил «Спутник-Азербайджан», на азербайджанской таможне транзитного пассажира проверил дежурный медик с тепловизором, однако повышенной температуры не зафиксировал. Добавим, во вторник из Азербайджана пришло сообщение о том, что шестеро граждан Ирана были госпитализированы в Баку с подозрением на коронавирус.

              Как сообщила газета ВЗГЛЯД, в Тбилиси уже принимают меры – грузинских мужчин призвали отказаться от привычки целоваться друг с другом. Более серьезная мера предосторожности – закрытие авиасообщения Грузии с Ираном, по примеру аналогичного решения в отношении Китая.

              На ваш взгляд

               
              Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?



              Обсуждение: 34 комментария
              Но похоже, что ближайшие соседи считают профилактические меры Тбилиси недостаточными. После известий о ввозе коронавируса из Ирана, сухопутные границы с Грузией закрыли Абхазия (впрочем, она и без того держит границу по реке Ингури на замке) и Южная Осетия – где трансграничное общение до этого момента допускалось. Армения пока не перекрывает границу с северным соседом. С воскресенья закрыта граница с южным соседом – Ираном, правда всего на две недели.

              То, что вирусоноситель из Ирана смог легко проникнуть через азербайджанский санитарный «кордон» в Грузию, не может не вызывать беспокойство в России.

              В данном случае отставанием нашей страны от других держав можно лишь гордиться. Если, например, в Германии констатировали начало эпидемии, то на российской территории случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано. Мировая эпидемия плохо сказывается на котировках Московской биржи, угрожает нефтяным доходам России, но она напрямую не грозит здоровью и жизни россиян.

              Профилактические меры своевременно принимают не только федеральный Минздрав и Роспотребнадзор, но и, к примеру, власти Москвы. После предупреждения Минздрава о том, что переносчиками китайского коронавируса могут быть кошки и собаки, в столице начался массовый отлов безнадзорных животных. О тех мерах, которые предприняли МИД и Минтранс, уже было сказано выше.  

              «Отставание» России по уровню распространения вируса следует объяснить наличием лучших в мире санитарно-эпидемиологических служб, считает вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Зуев. «Я говорю это не для красного словца. Я сам участвовал в этой работе. Как только в Китае началась эта «буря», у нас сразу были выставлены посты.

              Как только к нам попали два китайца, они тут же были изолированы,

              вылечены», – сказал Зуев газете ВЗГЛЯД.

              «У нас есть опыт. Мы справились тогда, когда этого никто не ждал. Например, в 1936 году у нас в стране ликвидировали оспу. Во время Великой Отечественной войны мы выиграли два сражения: одно на поле брани, а другое с инфекционными болезнями – несмотря на голод, переселение громадных масс, эвакуацию», – напомнил эксперт.

              «В 1960 году в Россию попал человек, инфицированный натуральной оспой, смертность от которой доходит до 100 процентов, но опасность была очень быстро ликвидирована. Быстро организовали штаб, прививали вакциной всех людей, умиравших от нее в Москве. А сегодня в стране – совершенно другая подготовка, оборудование. И сейчас сделано все необходимое на пунктах, где возможно прибытие иностранцев. Вот и результат. Сравните это с итальянцами, которые вместо принятия срочных мер, просто наблюдали. Вот они и донаблюдались!» – возмущается Зуев.

              Но поводы для тревоги в России, безусловно, остаются. Если для минимизации шансов попадания коронавируса из Южной Кореи, Италии или того же Ирана достаточно прекратить авиасообщение с этими государствами, то вирус обнаружился в странах, с которыми Россия граничит по суше. В меньшей степени это Эстония (поток грузов, туристов и тем более трудовых мигрантов явно невелик), в большей – Грузия и Азербайджан. Добавим сюда Армению, чей грузопоток в Россию идет через Грузию. Правда, потоки идут всего через три «бутылочных горлышка»: один с Грузией (Верхний Ларс в Северной Осетии) и два с Азербайджаном  – на Самурском мосту и в поселке Ханоба в Магарамкентском районе Дагестана.

              Зуев убежден, что «без всяких разговоров» нужно перекрывать границы со странами, где зафиксирован хотя бы один случай заражения. Он считает, что Азербайджан и Армения сами должны немедленно закрыть свои границы с Ираном, не считаясь с экономическим ущербом. «Мы же не постеснялись перекрыть границу с Китаем, где все это началось. Теперь мы перекрыли границы с другими странами, которые скомпрометировали себя в этом отношении», – сказал Зуев.

              В отличие от вирусолога, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что не стоит спешить с новыми жесткими мерами. «Нам достаточно Ирана, Италии и Южной Кореи. Туда пока не надо ехать. Надо погодить недели две, пока не прояснится ситуация: там все плохо или все, что произошло, властями этих стран купировано. В КНР практически утихла ситуация, власти практически справились с ней. Если они продолжат в таком режиме работать, то про Китай, как источник вируса, мы скоро забудем», – сказал Онищенко газете ВЗГЛЯД.

              «Все остальное – задача других национальных правительств. Сегодня я бы не назвал эту ситуацию сверхкритичной, так как нам все понятно. Но, учитывая общественный ажиотаж вокруг этой ситуации, мы должны ее отслеживать, должны учитывать рекомендации, которые дает Всемирная организация здравоохранения», – считает депутат.

              Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников тоже пока не видит смысла в закрытии границы с Грузией и Азербайджаном.

              «Один заразившийся человек – еще не повод. Непонятно, что за человек и как заразился. У нас огромные границы с Киргизией и Казахстаном, а у них, в свою очередь, с Китаем, но мы же не закрываем границу с этими республиками», – сказал он газете ВЗГЛЯД. Впрочем, глава комитета признал, что нужно усилить меры предосторожности, начать проверки на границе с республиками Южного Кавказа. «Не нужно делать из этого трагедии. Закрытием границ мы мало чего с вами достигнем», – уверен Калашников.

              Зуев отметил, что предсказать, какая именно страна будет заражена следующей, пока невозможно – в том числе вирус может проникнуть в Россию. «Это может быть любая страна. Но если страна полностью готова, то выявление заболевания носит лишь характер неприятного эпизода», – пояснил собеседник. Вирусолог заверил, что в России принимаются все необходимые меры и пока «не надо ставить пять человек там, где сейчас стоит один, не надо нагнетать».

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............