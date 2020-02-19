Минздрав наградил работавших в условиях карантина тюменских медиков

Минздрав наградил медработников, обеспечивавших медицинский уход за россиянами в тюменском санатории «Градостроитель» после их эвакуации из Китая, сообщила пресс-служба ведомства.

«За высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи российским гражданам, эвакуированным из КНР, в соответствии с приказом министра здравоохранения России, сотрудникам медучреждений Тюмени, задействованным в карантинных мероприятиях, руководству и специалистам областного департамента здравоохранения, территориального органа Роспотребнадзора вручены почетные грамоты Министерства здравоохранения, благодарности и благодарственные письма министра здравоохранения», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В течение 14 суток карантина сводный коллектив из 75 специалистов – врачи, средний и младший медперсонал – обеспечивали в круглосуточном режиме санитарно-эпидемиологическую безопасность, проводили медицинские осмотры, производили лабораторные пробы, оказывали прибывшим всяческое содействие, в том числе, психологическую поддержку», – отмечается в сообщении.

Коронавирус не был выявлен ни у одного из пациентов, 19 февраля все они покинули медучреждение и отправились домой.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, сложность заключалась в том, чтобы собрать полностью новый коллектив.

«Самое главное и самое трудное, что нам удалось сделать – фактически собрать новый коллектив людей из разных учреждений, которые до этого, возможно, друг друга не видели и вместе не работали. Причем, собрать их не на дружеский концерт и не на спортивное мероприятие, а на работу в особенных условиях, на добровольной основе, на 14 дней вместе с прибывшими на карантин», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава региона назвал врачей, работавших в санатории, «премьер-лигой». «Это требовало высокого профессионализма и, безусловно, хороших, крепких нервов, психологической устойчивости. Вы с этим справились», – отметил Моор.

Сами медики рассказали, что успели привязаться к своим подопечным и расставались с ними со слезами.

«С душой и сердцем всех ждали гостей. А когда они уезжали, мы все плакали, потому что было жалко расставаться. Правда. Прямо на душе было тяжело очень. Уезжали, друг друга обнимали, они нам пели песни», – рассказала Life старшая медсестра санатория Наталья Монастырева.

Сотрудница «Градостроителя» Ольга Малая отметила, что первые три дня для работников были «шокотерапией», так как в подобной ситуации никто раньше не был. Однако затем, по ее словам, «все стали, как одна семья».

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова по окончании карантина в Тюменской области назвала героями сотрудников санатория «Градостроитель», где жили на карантине эвакуированные из Китая россияне и граждане СНГ.

Напомним, в начале февраля два самолета ВКС доставили в Тюменскую область 144 россиянина из охваченного коронавирусом китайского города Ухань.