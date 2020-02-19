Попова поблагодарила работников тюменского «карантинного» санатория за проявленный героизм

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Почему США боятся жестких санкций против Роснефти

США побоялись ввести санкции напрямую против РоснефтиФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
США наказывают Россию и Роснефть за продажу венесуэльской нефти. Хотя американским компаниям США спокойно продлевают лицензии на работу в Венесуэле. Впрочем, ввести новые санкции против самой Роснефти Вашингтон все-таки побоялся, хотя грозил сделать именно это. Что останавливает США от этого шага? Подробности...
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Конституция защитит Россию от распродажи

Принцип неотчуждаемости российской земли отражает образ мышления нашего народаФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Наши оппоненты на Западе ждут, когда в Москве появится более сговорчивая власть, которая расплатится территориями страны за право «вернуться в мировое сообщество». Однако поправки к Конституции должны обеспечить наш внутренний суверенитет и ускорить процесс национализации элит, которые гарантируют сохранение целостности страны и приведут к серьезной ротации чиновничества, считают эксперты. Подробности...
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Как европейские державы развязали Гитлеру руки

Довоенное правительство Великобритании несет значительную часть ответственности за попустительство по отношению к ГитлеруФото: Scherl/Global Look Pres
Газета ВЗГЛЯД продолжает публикацию рассекреченных архивов МИД России, посвященных ситуации в Европе накануне Второй мировой войны. Шифротелеграммы советских дипломатов, датированные зимой 1937-1938 годов, содержат уникальные подробности того, почему провалилась британская политика «умиротворения Гитлера», какая паника царила в руководстве Чехословакии и какие агрессивные планы вынашивала Польша. Подробности...
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Трамп доверил разведку гею-лоялисту

Гренелл безжалостно атаковал немецкое правительство в угоду ТрампуФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Германия избавилась от скандального посла США в Берлине Ричарда Гренелла, успевшего за несколько лет испортить отношения с ведущими немецкими политиками и бизнесменами. Теперь, несмотря на отсутствие опыта работы в спецслужбах, Дональд Трамп решил назначить Гренелла на пост директора Национальной разведки США. Почему глава Белого дома пошел на такой шаг?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Цукерберг просит Вашингтон ввести цензуру

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Очередная ежегодная Мюнхенская конференция оказалась не таким уж скучным событием. Не каждый день можно услышать чуть ли не мольбу о введении государственной цензуры, причем от главы Facebook Марка Цукерберга. Подробности...

На Украине небывалый кризис морали и запасов интеллекта

Евгений Комаровский, врач-педиатр, писатель (Украина)
Жители Украины протестуют против возвращения на родину украинцев из Китая, якобы из-за угрозы коронавируса. В ход пошли протесты, плакаты, горящие покрышки и остальной набор евромайдана. Подробности...
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Западные инвестфонды играют в украинский тотализатор

Глеб Простаков, журналист
Украина сейчас похожа на человека, который взял кредит в микрофинансовой организации с грабительскими процентами и с мордоворотами в качестве выбивателей долгов. Тут «мордовороты» интеллигентные, но принцип тот же. Подробности...
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              Попова поблагодарила работников тюменского «карантинного» санатория за проявленный героизм

              19 февраля 2020, 16:07

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              Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова по окончании карантина в Тюменской области назвала героями сотрудников санатория «Градостроитель», где жили на карантине эвакуированные из Китая россияне и граждане СНГ.

              Попова также выразила благодарность Минобороны за организацию эвакуации россиян из КНР, передает РИА «Новости».

              Она пояснила, что находившиеся на карантине под Тюменью люди были под постоянным медицинским наблюдением, людям нельзя было покидать свои комнаты и помещения, в которых они проживают. Она напомнила, что сотрудники санатория также не покидали здание в течение двух недель. «Я бы хотела сказать, что эти люди – герои. То, что они сделали – это крайне важно для страны и для тех людей, с которыми они находились в течение двух недель, обеспечивая максимальный комфорт, максимальную заботу и неустанное медицинское наблюдение», – сказала Попова в эфире канала «Россия 24».

              Глава Роспотребнадзора заявила, что правила биологической безопасности сотрудниками санатория соблюдались неукоснительно.

              «Нет заболеваний ни среди тех, за кем наблюдали, нет ни малейшего нарушения здоровья у тех, кто обеспечивал это медицинское наблюдение, ни у тех, кто обеспечивал качественное проживание в обсервационном центре. Это хороший результат, это большой результат. Это важный опыт», – сказала она, сообщает ТАСС.

              Попова также выразила благодарность всем, кто работал в обсервационном госпитале в этот период, и губернатору региона. «Потому что, как это было организовано и как это было сделано, – это в самом деле самый высокий уровень обеспечения биологической безопасности и обеспечения качественного пребывания людей в столь непростых условиях», – добавила глава ведомства.

              В свою очередь директор тюменского департамента здравоохранения Инна Куликова сообщила, что двухнедельный карантин в санатории завершен. «Официально карантин закончился сегодня с наступлением 19 февраля... Сейчас мы увозим 62 наших гостя в аэропорт. Они улетают рейсом на Москву. Сегодня до конца дня все, кто хочет, уедут туда, куда они планировали», – объяснила Куликова.

              Тем временем телеканал «Москва24» сообщил, что в Шереметьево приземлился самолет, доставивший в столицу первую группу людей, которые прошли карантин по коронавирусу в Тюмени.

              Напомним, в начале февраля два самолета ВКС доставили в Тюменскую область 144 россиянина из охваченного коронавирусом китайского города Ухань.

              После этого в соцсетях некоторые местные жители выразили беспокойство в связи с доставкой потенциально зараженных людей в регион. Однако другие жители Тюмени организовали флешмоб «Своих не бросаем» и выразили слова поддержки людям, которые попали в карантин.

              Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявлял, что новый китайский коронавирус опаснее гриппа, и называл оправданными меры, которые российские власти применяют для борьбы с распространением инфекции.

              «В Тюмени готовится место для того, чтобы изолировать на короткий срок тех, кто возвращается, это правильно, потому что Тюмень обладает определенными кадровыми и техническими возможностями. Мы же своих бросать не должны, они должны вернуться, и карантин такой, который будет создан, – оправданный, и бояться этого не надо», – говорил Рошаль в перед эвакуацией людей из КНР.


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