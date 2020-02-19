Попова поблагодарила работников тюменского «карантинного» санатория за проявленный героизм

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова по окончании карантина в Тюменской области назвала героями сотрудников санатория «Градостроитель», где жили на карантине эвакуированные из Китая россияне и граждане СНГ.

Попова также выразила благодарность Минобороны за организацию эвакуации россиян из КНР, передает РИА «Новости».

Она пояснила, что находившиеся на карантине под Тюменью люди были под постоянным медицинским наблюдением, людям нельзя было покидать свои комнаты и помещения, в которых они проживают. Она напомнила, что сотрудники санатория также не покидали здание в течение двух недель. «Я бы хотела сказать, что эти люди – герои. То, что они сделали – это крайне важно для страны и для тех людей, с которыми они находились в течение двух недель, обеспечивая максимальный комфорт, максимальную заботу и неустанное медицинское наблюдение», – сказала Попова в эфире канала «Россия 24».

Глава Роспотребнадзора заявила, что правила биологической безопасности сотрудниками санатория соблюдались неукоснительно.

«Нет заболеваний ни среди тех, за кем наблюдали, нет ни малейшего нарушения здоровья у тех, кто обеспечивал это медицинское наблюдение, ни у тех, кто обеспечивал качественное проживание в обсервационном центре. Это хороший результат, это большой результат. Это важный опыт», – сказала она, сообщает ТАСС.

Попова также выразила благодарность всем, кто работал в обсервационном госпитале в этот период, и губернатору региона. «Потому что, как это было организовано и как это было сделано, – это в самом деле самый высокий уровень обеспечения биологической безопасности и обеспечения качественного пребывания людей в столь непростых условиях», – добавила глава ведомства.

В свою очередь директор тюменского департамента здравоохранения Инна Куликова сообщила, что двухнедельный карантин в санатории завершен. «Официально карантин закончился сегодня с наступлением 19 февраля... Сейчас мы увозим 62 наших гостя в аэропорт. Они улетают рейсом на Москву. Сегодня до конца дня все, кто хочет, уедут туда, куда они планировали», – объяснила Куликова.

Тем временем телеканал «Москва24» сообщил, что в Шереметьево приземлился самолет, доставивший в столицу первую группу людей, которые прошли карантин по коронавирусу в Тюмени.

Напомним, в начале февраля два самолета ВКС доставили в Тюменскую область 144 россиянина из охваченного коронавирусом китайского города Ухань.

После этого в соцсетях некоторые местные жители выразили беспокойство в связи с доставкой потенциально зараженных людей в регион. Однако другие жители Тюмени организовали флешмоб «Своих не бросаем» и выразили слова поддержки людям, которые попали в карантин.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявлял, что новый китайский коронавирус опаснее гриппа, и называл оправданными меры, которые российские власти применяют для борьбы с распространением инфекции.

«В Тюмени готовится место для того, чтобы изолировать на короткий срок тех, кто возвращается, это правильно, потому что Тюмень обладает определенными кадровыми и техническими возможностями. Мы же своих бросать не должны, они должны вернуться, и карантин такой, который будет создан, – оправданный, и бояться этого не надо», – говорил Рошаль в перед эвакуацией людей из КНР.