Второй самолет доставил в Тюменскую область эвакуированных из КНР россиян

Второй самолет ВКС доставил в Тюменскую область 64 россиянина из охваченного коронавирусом китайского города Ухань, заболевших нет, сообщает Минобороны России.

Об этом сообщает РИА «Новости».

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Утром в среду сообщалось, что первый самолет российских ВКС с эвакуированными из Китая гражданами России приземлился в аэропорту Тюмени. Прилетевших на две недели разместят в реабилитационном центре в Тюмени.

Тем временем стало известно, что на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, среди пассажиров которого был выявлен коронавирус, находятся 24 гражданина России.

Между тем ВОЗ отказалась признавать короновирус пандемией, а также обвинила КНР в позднем информировании о болезни.

В организации также сообщали, что число заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в мире превысило 20,6 тыс. человек.

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