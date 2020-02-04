ВОЗ отказалась признавать короновирус пандемией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает вспышку вируса 2019-nCoV как эпидемию со многочисленными очагами, а не как пандемию, заявила директор департамента пандемических и эндемических заболеваний ВОЗ Сильви Бриан.

«В настоящее время мы имеем не пандемию, а находимся на стадии эпидемии с многочисленными очагами, и мы попытаемся остановить передачу вируса во всех этих очагах», – передает ТАСС слова Бриан.

Напомним, ранее во вторник госкомитет по здравоохранению сообщил, что в Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.

На ваш взгляд Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом? Да

Нет



Число погибших от 2019-nCoV в Китае превысило число жертв атипичной пневмонии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД