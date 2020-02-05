На лайнере с заразившимися коронавирусом пассажирами оказались 24 россиянина

На борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, среди пассажиров которого был выявлен коронавирус, находятся 24 гражданина России, сообщает российское посольство.

Дипломаты поддерживают контакт с МИД и Минздравом Японии, передает РИА «Новости».

По данным оператора лайнера Princess Cruises, среди 10 заразившихся коронавирусом на круизном судне Diamond Princess – граждане пяти стран. В частности, госпитализированы с подтвержденным диагнозом трое японцев, трое граждан Китая, двое австралийцев и по одному гражданину США и Филиппин (член экипажа). Все они находятся в больницах префектуры Канагава, их состояние оценивается как нормальное, передает ТАСС.

Всего, по данным министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, на судне находятся граждане более 50 стран.

Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. На его борту находятся 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге.

По решению властей Японии круизный лайнер стоит на якоре рядом с Йокогамой. Как заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, период карантина составит 14 дней, начиная с 5 февраля. На судне введен особый режим – пассажирам рекомендовано оставаться в каютах, доставку еды и напитков осуществляет персонал. Периодически Diamond Princess будет швартоваться в порту Йокогамы для пополнения запасов воды и продуктов.

Пребывание пассажиров на японском лайнере во время карантина будет бесплатным. Гостям также будет по-прежнему предоставляться бесплатный доступ в интернет и телефонная связь, чтобы они могли поддерживать связь со своей семьей и близкими.

Тем временем первый самолет российских ВКС с эвакуированными из Китая гражданами России приземлился в аэропорту Тюмени. Прилетевших россиян на две недели разместят в реабилитационном центре в Тюмени.

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