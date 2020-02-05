В Тюмени местные жители устроили флешмоб «Своих не бросаем»

Жители Тюмени организовали флешмоб «Своих не бросаем» для привлечения внимания к проблеме паники в социальных сетях из-за размещения прибывающих из Китая россиян и граждан СНГ в тюменском санатории.

Горожане записывают слова поддержки и размещают их в Instagram, передает «Интерфакс» со ссылкой на областной оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Флешмоб стал ответом на множество возмущенных комментариев тюменцев под постом в инстаграме губернатора области Александра Моора о готовности принимать в созданном в городе карантинном пункте для эвакуированных из Китая.

«Тюмень готова к приему пассажиров, прибывающих из Китая. Обеспечены все меры безопасности», – написал губернатор.

В ответ некоторые горожане обвинили руководителя области в популизме и нежелании считаться с мнением населения.

«Второй самолет к нам прилетел...сколько еще ждать птичек из Китая? Слуги государевы как обычно повернулись к людям...не учитывая их мнения. Почему бы не в Москве их принять, чем руководствуются?», – пишет один из комментаторов.

Между тем другие их земляки высказывают в комментариях и слова поддержки.

«Всем приехавшим согражданам и персоналу желаю здоровья и легко перенести карантинные мероприятия! комментарии большинства тюменцев просто стыдно читать...», – пишет одна из пользователей.

Утром в среду Тюмень начала принимать самолеты из Китая, которыми возвращаются в Россию отдыхавшие там туристы.

Их размещают в реабилитационный центр в 30 км от Тюмени, вдали от жилых застроек, на территории лечебно-реабилитационного центра «Градостоитель».

На период карантина прибывающие не будут контактировать с местными жителями.

Как пояснила журналистам главный санитарный врач России Анна Попова, санаторий имеет автономную канализационную систему, где будет проводиться усиленная дезинфекция. Также он находится под постоянным видеонаблюдением.

Как сообщалось, в России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией – в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая. 31 января глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо заявила, что благодаря своевременной изоляции заболевшей коронавирусом студентки из Китая ситуация не представляет опасности для жителей города Тюмени.

4 февраля стало известно, что в санатории в 30 км от Тюмени будут размещены эвакуированные из Уханя россияне. Двумя российскими военными самолетами из Китая вывезено 144 россиян и граждан СНГ из китайского города Ухань. Их размещают в реабилитационном центре, где выставлено два периметра ограждения и охрана Росгвардии.

Член Общественной палаты, председатель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев в своем Facebook также прокомментировал новость об эвакуации россиян из Китая в Тюмень.

«Настоящая истерия сегодня произошла не у соседей, а прямо у нас дома. Группа жителей Тюмени развернула в Интернете целую травлю эвакуированных россиян, требуя выслать их обратно или чего еще похуже. Господа, вы адекватные? Хочется спросить, вы вообще когда-то сталкивались с проблемами в жизни? Люди попали в сложную ситуацию, и наша страна сделала то, что должна была – вернула домой своих граждан», – обратился он к людям, возмущенным эвакуацией граждан в Тюмень.

Он отметил, что в России готовы оказать эвакуированным психологическую и материальную помощь.

«Не знаю откуда столько ненависти, надеюсь у наших сограждан все будет хорошо», – заключил Метелев.