Рошаль призвал Россию «не бросать своих»

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что считает новый китайский коронавирус опаснее гриппа, и назвал оправданными меры, которые российские власти применяют для борьбы с распространением инфекции.

По словам медика, «такой мобилизации сил и средств, как сегодня, в России давно не было», передает Рен ТВ.

«Те реакции, которые сделала Россия, абсолютно оправданы. Коронавирус – неизвестная вирусная инфекция, которая расползается по миру, и то, что мы вовремя ограничили сообщение, контакты, проводили превентивные мероприятия в России – это абсолютно верно. Причем внимание к этой проблеме идет со стороны президента, со стороны правительства, создан специальный комитет, напряжены санэпидемстанции, Минздрав. Знаем, что сейчас в Тюмени готовится место для того, чтобы изолировать на короткий срок тех, кто возвращается, это правильно, потому что Тюмень обладает определенными кадровыми и техническими возможностями. Мы же своих бросать не должны, они должны вернуться, и карантин такой, который будет создан, – оправданный, и бояться этого не надо», – заявил Рошаль.

Медик также отметил, что число заболевших коронавирусом не идет в сравнение с картиной по гриппу и ОРВИ в России. Рошаль напомнил, что в России раз в пять-шесть лет случается большая эпидемия гриппа. При последней погибло около 1 тыс. человек.

«Если по численности населения перевести этот процент в Китай, то это 5-6 тысяч человек погибают, потому что население несколько больше», – отметил Рошаль.

В то же время он призвал россиян к спокойствию. «Все, что делается, делается правильно. Я говорил о гриппе – не менее опасном, чем коронавирус, о респираторных заболеваниях, о профилактике элементарной, которую необходимо проводить. У нас в аптеках достаточно лекарственных средств для профилактики и лечения гриппа, и мы не боимся этого», – напомнил он.

В то же время Рошаль призвал особенно оберегать заболевших детей и не направлять их с температурой в детский сад или в школу. Также следует помнить об изоляции больного, применении медицинских масок, личной гигиене и проветривании помещений. «Для меня опаснее грипп, чем коронавирус, надо успокоиться – мы сделаем все, чтобы коронавирус не стал эпидемией в России», – заключил он.

В среду два самолета ВКС доставили в Тюменскую область 144 россиянина из охваченного коронавирусом китайского города Ухань.

По последним данным, в мире выявлено 24 тыс. 539 заболевших. Из них 492 человека умерли, 892 пациентов вылечили. 23 тыс. 260 человек находятся под подозрением. В ВОЗ отказались признавать вспышку заболевания пандемией.

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