Коронавирус вызвал на Украине эпидемию истерии и паники

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20 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 20:23  |  vz.ru
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США побоялись ввести санкции напрямую против РоснефтиФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
США наказывают Россию и Роснефть за продажу венесуэльской нефти. Хотя американским компаниям США спокойно продлевают лицензии на работу в Венесуэле. Впрочем, ввести новые санкции против самой Роснефти Вашингтон все-таки побоялся, хотя грозил сделать именно это. Что останавливает США от этого шага? Подробности...
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Конституция защитит Россию от распродажи

Принцип неотчуждаемости российской земли отражает образ мышления нашего народаФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Наши оппоненты на Западе ждут, когда в Москве появится более сговорчивая власть, которая расплатится территориями страны за право «вернуться в мировое сообщество». Однако поправки к Конституции должны обеспечить наш внутренний суверенитет и ускорить процесс национализации элит, которые гарантируют сохранение целостности страны и приведут к серьезной ротации чиновничества, считают эксперты. Подробности...
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Как европейские державы развязали Гитлеру руки

Довоенное правительство Великобритании несет значительную часть ответственности за попустительство по отношению к ГитлеруФото: Scherl/Global Look Pres
Газета ВЗГЛЯД продолжает публикацию рассекреченных архивов МИД России, посвященных ситуации в Европе накануне Второй мировой войны. Шифротелеграммы советских дипломатов, датированные зимой 1937-1938 годов, содержат уникальные подробности того, почему провалилась британская политика «умиротворения Гитлера», какая паника царила в руководстве Чехословакии и какие агрессивные планы вынашивала Польша. Подробности...
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Трамп доверил разведку гею-лоялисту

Гренелл безжалостно атаковал немецкое правительство в угоду ТрампуФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Германия избавилась от скандального посла США в Берлине Ричарда Гренелла, успевшего за несколько лет испортить отношения с ведущими немецкими политиками и бизнесменами. Теперь, несмотря на отсутствие опыта работы в спецслужбах, Дональд Трамп решил назначить Гренелла на пост директора Национальной разведки США. Почему глава Белого дома пошел на такой шаг?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Цукерберг просит Вашингтон ввести цензуру

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Очередная ежегодная Мюнхенская конференция оказалась не таким уж скучным событием. Не каждый день можно услышать чуть ли не мольбу о введении государственной цензуры, причем от главы Facebook Марка Цукерберга. Подробности...

На Украине небывалый кризис морали и запасов интеллекта

Евгений Комаровский, врач-педиатр, писатель (Украина)
Жители Украины протестуют против возвращения на родину украинцев из Китая, якобы из-за угрозы коронавируса. В ход пошли протесты, плакаты, горящие покрышки и остальной набор евромайдана. Подробности...
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Западные инвестфонды играют в украинский тотализатор

Глеб Простаков, журналист
Украина сейчас похожа на человека, который взял кредит в микрофинансовой организации с грабительскими процентами и с мордоворотами в качестве выбивателей долгов. Тут «мордовороты» интеллигентные, но принцип тот же. Подробности...
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              Коронавирус вызвал на Украине эпидемию истерии и паники

              Жители ряда украинских регионов выставили против коронавируса самодеятельные посты на дорогах   20 февраля 2020, 12:06
              Фото: РИА Новости
              Текст: Николай Стороженко

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              Скандалы, истерики и даже силовые акции – все устроили жители Украины, панически боящиеся проникновения в страну коронавируса из Китая. А все потому, что 20 февраля в Киеве наконец приземлился борт, который эвакуировал из Уханя украинских граждан – в том числе, возможно, инфицированных этой болезнью. Сограждане встречали этих людей, мягко говоря, неприветливо.

              На Земле лютует медиаэпидемия коронавируса. Счёт пошёл на сотни миллионов – то есть на несколько порядков больше реально заболевших. Уже и зависимость выявилась: «накрывает» отчего-то тех, кто сидит от этого коронавируса за несколько тысяч километров. Например, украинцев. 

              Многие страны организовали эвакуацию своих граждан из Китая. Например, в России эвакуированные уже успели отсидеть две недели в карантине. Ни у кого из них вирус не обнаружили и всех распустили по домам. На Украине же эта эпопея только начинается, причём с истерик. Но по порядку. 

              Тернополь не принимает

              Вопрос об эвакуации решился 14 февраля. Установили и дату эвакуации (19 февраля). Написавшие об этом украинские журналисты с удивлением обнаружили, что россиян из Китая уже давно вывезли: «Дошли руки посмотреть, как сделали россияне – они своих вывезли ещё в начале февраля и отправили на карантин на край света, за Тюмень. Там закрыли в отеле, персонал в спецзащите, еда в одноразовой посуде – всё как должно быть», – пишет журналистка интернет-издания «Левый берег». С ноткой удивления и, пожалуй, даже лёгкой зависти пишет. 

              17 февраля стало известно о решении минздрава Украины засекретить информацию о том, где же именно будут держать эвакуированных. Правда, «засекретить» и «Украина» – понятия в принципе несочетаемые. И уже спустя полдня вся страна знала, что повезут в одну из областей на западе Украины. Чаще всего упоминались Львовская и Тернопольская. Но то ли курс на секретность сослужил плохую службу, то ли авторы решения изначально представляли, с кем имеют дело – но уже 18 февраля в соцсетях бушевала буря недовольства. А в день эвакуации ею накрыло всю страну. 

              Сложно найти, с чего именно началось. Лучше всего подходит переписка Госавиаслужбы Украины с Тернопольским аэропортом. Рассказал о ней первый зампредседателя Тернопольского облсовета Василий Деревляный. В своём Facebook-аккаунте он сообщил, что Киев запрашивал у аэропорта возможность принять рейс с эвакуированными. Но Тернополь в просьбе отказал.

              Ярко выступили жители города Винники (Львовская область) – там без лишних рефлексий перекрыли баррикадами въезд в местный госпиталь, который (по слухам) освобождали для приёма эвакуированных. Журналисты, приехавшие в госпиталь делать об этом сюжет, сняли даже два: их автомобиль находился на территории госпиталя в момент блокирования. А выпустить журналистов протестующие отказались.

              Аналогично поступили и жители села Микулинцы в Тернопольской области. Там местные жители поставили блокпост у санатория, где (опять-таки, по слухам), должны были размещать эвакуированных. Протестующих поддержал мэр Тернополя, обратившись в областную администрацию с просьбой: запретить создание карантина в области. 

              В областном совете с ним согласны: «Почему их хотят направить именно в Тернопольскую область? Ни одного жителя Тернопольщины среди них нет. Больше всего – из Одессы и Днепропетровска. Почему там не нашли госпиталь?» – возмущается председатель облсовета Виктор Овчарук. А экс-губернатор Львовской области Олег Синютка и вовсе ударился в конспирологию. В его версии выбор Львова, как одной из возможных областей для размещения украинцев из Китая – месть. Месть за то, что львовяне на выборах не поддержали Зеленского и голосовали за Петра Порошенко. В народе такая версия нашла живейший отклик. 

              Примерно такой же была реакция жителей на идею устроить карантин в одном из санаториев Обуховского района Киевской области. Разве что обошлось без блокпостов, шин и мини-майдана – это скорее западноукраинский колорит. 

              Одной самоорганизацией дело не ограничилось. Ближе ко времени эвакуации в СМИ чередой пошли заявления от областных администраций Тернопольской, Ровенской, Львовской областей. Содержание везде примерно одинаковое: принять и разместить эвакуированных не можем, нет условий, средств, специалистов... Впрочем, города и сёла, обделённые санаториями и госпиталями, тоже не отстают.

              К примеру, занимаются травлей недавно вернувшихся из Китая. Или даже получающих оттуда посылки. В общем, налицо массовая истерика.

              Примечательно, что всё это происходит в шестую годовщину Евромайдана. Так что нынешний психоз перекликается с событиями шестилетней давности. И даже шестнадцатилетней. Во всех случаях Западная Украина массово генерировала подобные заявления облсоветов и администраций различного содержания. Об отказе признавать итоги выборов. Об отказе перечислять налоги в государственный бюджет. Призывы парламенту проголосовать за что-то или против чего-то. В общем, всё то, для чего есть одно короткое определение: саботаж и сепаратизм. Тот самый сепаратизм, в котором вот уже столько лет обвиняют жителей Донбасса и Крыма. Спасибо же коронавирусу: он в тысячах километров от Украины, но всё равно помогает распознать сепаратистов. 

              В итоге борт с эвакуированными из Китая, после отказа сразу трех украинских аэропортов принять их, все же сел в Киеве.

              Проблески разума

              На фоне этой вакханалии почти незаметны проявления здравого рассудка и человечности. Тем более важно о них упомянуть. 

              «20 боксов на 65 мест уже готовы к лечению пациентов [примерно столько и прилетело 20 февраля – прим. ВЗГЛЯД]. Больница Измаила готова к развертыванию дополнительной госпитальной базы. Все реанимационные отделения области приведены в полную готовность. Созданы бригады быстрого реагирования, а резервные группы врачей прошли дополнительные тренинги... Одесская область готова оказать медицинскую помощь всем украинцам», – как бы отвечает тернопольским чиновникам губернатор Одесской области Максим Куцый. 

              Руководство клиники в Мироновке (Киевская область) обратилось в минздрав Украины с заявлением: готовы принимать. А в соцсетях обсуждают поступок Анастасии Зинченко: девушка должна была лететь на Украину, но отказалась бросить в Китае свою собаку. И осталась. В страшном-престрашном карантинном Ухане. 

              Скотство как норма

              Вопреки первому впечатлению этот текст не о том, что «мы и наши на Украине – хорошие, а не наши на Украине – плохие». «Почему люди, зная, как надо поступать хорошо, поступают всё же плохо?» – этот вопрос мучал ещё Сократа. Но бывает же и хуже. Или страшнее. 

              А если не знают? Если настолько свыклись с ложью и аномией, что попросту не понимают элементарного? Что чрезвычайные ситуации вроде этой – не повод затеять шинную вечеринку. Мол, мы за вас не голосовали, так шиш вам, а не карантин. 

              Не знают, что в ряде стран в подобных ситуациях правительство даже имеет право задействовать армию. А саботажники рискуют уехать в «карантин» на несколько лет. Люди настолько привыкли кричать «национальная безопасность!» по любому поводу (в основном – из-за гастролей кого-либо из российских певцов на Украине), что начисто забыли, что эти слова означают. 

              Не все, конечно, забыли. И не везде. Но критический порог, к сожалению, давно преодолён. И даже украинская власть, похоже, свыклась с мыслью о том, что поделать с этой махновщиной ничего уже нельзя. Можно только как-то сосуществовать и договариваться. Мол, примите, будьте добры, борт из Китая, слава Украине! Что, не можете? Ну ладно, сейчас у соседей ваших уточню, героям слава.

              Наконец эта ситуация – лучшая иллюстрация для заявлений властей о жителях Донбасса и Крыма: как их тут ждут и жаждут вернуть. Меньше полусотни украинцев пинают по карте Украины: «Давайте туда! Там отказались. Тогда туда! Там уже жгут шины» и т. п. 

              Хороший сюжет для нового пропагандистского канала, рассчитанного на тех же дончан и крымчан. Жаль, не покажут. 

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