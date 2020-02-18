Киев потребовал выплаты за эвакуацию из Китая россиян, белорусов и немцев

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Киев затребует от России, Германии, Белоруссии и других стран выплаты за то, что украинские власти эвакуируют граждан этих государств.

«К нам обратились несколько государств для того, чтобы мы помогли вывезти их граждан. И министр иностранных дел вел с ними переговоры, и мы видим такую возможность. Мы возьмем несколько человек на борт», – сказал Аваков.

По его словам, у Киева есть заявки от «огромного количества стран», в том числе России. «И я это полностью поддерживаю, потому что российский самолет перед этим забрал нашего украинца. Белорус, немец, один представитель Нидерландов, Чехии, Коста-Рики, Аргентины и так далее», – добавил министр.

Он отметил, что каждый из эвакуированных должен пройти контроль и подписать документы о согласии на обсервацию.

Кроме того, как пишет «112 Украина», чиновник отметил, что за эвакуацию своих граждан иностранные государства заплатят Украине.

Напомним, ранее два самолета ВКС доставили в Тюменскую область 144 россиянина из охваченного коронавирусом китайского города Ухань. Россия также эвакуировала нескольких иностранцев, при этом официально не сообщалось, что Москва собирается требовать деньги за эвакуацию граждан других стран.

При этом находившиеся в китайском Ухане украинцы обвиняли Киев в затягивании эвакуации. Среди них началась паника. В России предлагали спасти украинцев в Ухане. В результате самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины прибудет в страну 20 февраля, их поместят на карантин минимум на 14 дней.