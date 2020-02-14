Власти Украины отказались эвакуировать своих граждан из китайского Уханя

Уроженка Украины Екатерина Бондарева в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» рассказала о панике среди украинцев в китайском Ухане, которых Киев отказался эвакуировать на родину «по техническим причинам».

«Нам говорили, что нас эвакуируют 11-го числа. Но, к сожалению, наша страна через восемь часов, утром, отправила нам сообщение в группе, что мы вас не можем эвакуировать «по техническим причинам». Мы просто все в шоке, потому что мы сидели все на чемоданах... Мы просим помощи у всех. Услышьте нас, пожалуйста. Очень хочется домой...», – рассказала «застрявшая» в китайском Ухане украинка в Telegram-канале телеведущей Ольги Скабеевой.

«Я глубоко разочарована в своей стране. Всегда защищала ее от нападков. Но тут не надо ничего говорить, все видно по действиям, а точнее, бездействию», – добавила Бондарева.

«Вспомните эти слова, когда в следующий раз услышите от преЗЕдента [Украины Владимира Зеленского] популистские речи про ценность каждого «громадянина» и призывы «повертаться» на родину», – прокомментировала Скабеева слова украинки, оказавшейся в самом эпицентре распространения коронавируса.

«Жалко их, ведь тоже свои. Не виноваты же они, что государство (то, которое в смартфоне) в погоне за мифической диджитализацией о них просто забыло. (...) Очень хочется им помочь!», – подчеркнула Скабеева.

Накануне находящиеся в Ухане украинцы обвинили Киев в затягивании эвакуации.

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