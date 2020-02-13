Украина не справилась с эвакуацией своих граждан из охваченного коронавирусом Уханя

Находящиеся в Ухане украинцы обвинили Киев в затягивании эвакуации из-за якобы недостатка финансирования и задержки самолета.

Украинцы записали обращение, в котором заявили, что Киев «кормит их завтраками», заявляя, что «финансирования нет, самолет задерживается», передает ТАСС со ссылкой на украинское «Общественное ТВ».

«Нас здесь держат три недели, меняют дату вылета, нет мест на Украине, негде нас поселить», – указала одна из авторов видео.

По словам людей, сейчас они проживают в местном общежитии. Оно закрыто на карантин, им позволяют выходить только в магазин, где наблюдается дефицит продуктов.

«У них нет многих продуктов, особенно фруктов, овощей, которые люди массово раскупают», – добавил другой гражданин Украины.

В обращении авторы также сообщили, что дали согласие после возвращения на родину провести две недели в карантине.

Отмечается, что Украина планировала провести эвакуацию около 50 граждан из Уханя еще 11 февраля, однако во вторник министр здравоохранения страны Зоряна Скалецкая сообщила о переносе мероприятия на неопределенный срок.

Она пояснила, что рейс из Китая будет выполнен, когда украинские власти будет «однозначно уверены в том, что инфекционная и эпидемическая защита, готовность медучреждений обеспечены».

В свою очередь МИД Украины сообщил, что дату и время эвакуации объявят после отдельного решения правительства.

При этом украинская авиакомпания SkyUp сообщила, что ее самолет готов к вылету для эвакуации людей из Китая, а она ожидает соответствующую команду от Минздрава Украины.

Ранее сообщалось, что гражданин Украины, 20-летний член экипажа находящегося на карантине у берегов Японии лайнера Diamond Princess, заразился коронавирусом 2019-nCoV.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 44 тыс. 600 человек, количество летальных исходов достигло 1 тыс. 113 случаев, 4 тыс. 740 человек выздоровели.

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