Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 44,6 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Китае превысило 44 тыс. 600 человек, количество летальных исходов достигло 1113 случаев, 4 тыс. 740 человек выздоровели, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По последним данным властей, под наблюдением медиков в Китае находятся свыше 185 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. На карантине с подозрением на вирус находятся более 16 тыс. человек. Официальный показатель смертности от коронавируса в КНР составил 2,49%, передает ТАСС.

Первое место по количеству зараженных среди регионов занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрировано 33,3 тыс. инфицированных, из них 1068 умерли, выздоровели 2639 человек. Далее следует провинция Гуандун (юг), где заболели свыше 1,2 тыс. жителей, Хэнань (центр) и Чжэцзян (восток), в каждой из которых зафиксировано примерно 1,1 тыс. случаев заражения.

В Пекине число зараженных составляет 342 человека, из них 48 уже выписались из больницы, умерли трое. Непростая ситуация наблюдается в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. Число умерших от пневмонии в этом регионе составило уже восемь человек, число инфицированных достигло 378, из них 28 выздоровели.

Накануне министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Россия направила в Китай гуманитарную помощь в виде 2 млн медицинских масок и медикаментов.

По состоянию на вторник, число жертв коронавирусной пневмонии составило в общей сложности 1017 человек, заразились свыше 42,7 тыс. человек, более 4 тыс. выздоровели.

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