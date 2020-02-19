Самолет с украинцами вылетел из Уханя

Из китайского города Ухань вылетел самолет с эвакуированными украинскими и иностранными гражданами, сообщила пресс-служба посольства Украины в Китае и Монголии.

«В 20.00 (15.00 мск) началась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс авиакомпании SkyUp. Далее пассажиры украинского рейса в обязательном порядке прошли медико-санитарный контроль на предмет выявления признаков заболевания коронавирусом. ... После проведения инструктажа медиками на борту лайнера в 00.30 (19.30 мск) лайнер вылетел из Уханя», – говорится в сообщении на сайте посольства.

Самолет прилетит на Украину в четверг утром. Всех эвакуированных, экипаж и медперсонал по прилете поместят в 14-дневный карантин.

Ранее замминистра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль отказался сообщить, куда будут доставлены эвакуированные. По его словам, есть четыре варианта, сообщает ТАСС.

Государственный секретарь украинского МИДа Андрей Заяц сообщал, что двое из 29 иностранцев на борту самолета – граждане Казахстана, они покинут борт во время технической посадки в Алма-Ате.

Он уточнил, что на Украину прибудут восемь граждан Аргентины, пять – Доминиканской Республики, пять – Эквадора, четыре – Сальвадора, два – Коста-Рики и по одному – Израиля, Черногории и Панамы.

Напомним, находившиеся в китайском Ухане украинцы обвиняли Киев в затягивании эвакуации. Среди них началась паника. В России предлагали спасти украинцев в Ухане.

Позднее сообщалось, что депутаты Обуховского районного совета Киевской области отказались принимать в своем районе граждан Украины из Уханя, поскольку боялись распространения коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, если политики продолжат подстрекать население к неправовым действиям в связи с готовящейся эвакуацией граждан Украины из Китая, эвакуированных поселят в особняки этих политиков.