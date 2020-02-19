Украинцы устроили протест против возвращения сограждан из Китая

Жители Тернопольской области построили баррикады на въездах в населенные пункты, чтобы не допустить размещения в местных больницах эвакуированных из Китая украинцев.

Демонстранты начали устанавливать импровизированные блокпосты. В частности, два из них уже появились на подъезде к селу Коноптовка Тернопольской области, где находится санаторий «Медоборы», куда могут привезти на карантин украинцев, сообщает издание «Сегодня».

Протестующие опасаются угрозы распространения коронавируса и утверждают, что медучреждение не имеет необходимых условий для приема таких пациентов.

По словам директора санатория «Медоборы» Василия Мартынюка, учреждение находится в списке возможных мест приема эвакуируемых, но без согласия местного населения и сотрудников санатория он не может дать разрешение на размещение пациентов.

В свою очередь депутат Рады Павел Бакунец заявил, что Западная Украина охвачена паникой в связи с сообщениями возможном размещении в этом регионе эвакуируемых из Китая.

«Пока власть заботится о безопасности украинцев в Китае, она немного забывает о безопасности украинцев здесь, в пределах своего государства», – цитирует парламентария «24-й канал».

В среду ночью из Киева вылетел самолет для эвакуации украинцев и нескольких иностранных граждан из китайского города Ухань. Процесс эвакуации начнется 20 февраля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, если политики продолжат подстрекать население к неправовым действиям в связи с готовящейся эвакуацией граждан Украины из Китая, эвакуированных поселят в особняки этих политиков.

Напомним, находившиеся в китайском Ухане украинцы обвиняли Киев в затягивании эвакуации. Среди них началась паника. В России предлагали спасти украинцев в Ухане.

Позднее сообщалось, что депутаты Обуховского районного совета Киевской области отказались принимать в своем районе граждан Украины из Уханя, поскольку боялись распространения коронавируса.

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