ВОЗ допустила пандемию коронавируса

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27 февраля, четверг | Последнее обновление — 18:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Турции заявили о переговорах с Россией для открытия неба над Сирией для беспилотников
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Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти
Русский мир нашел свое место в Основном законе
Чернокожий рэпер бросил тень на Россию
Жители богатых стран выкидывают стариков на улицу
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Как можно пробить щит комплексов С-300 и С-400
Александр Тимохин, журналист
Очень часто сообщения о том, что здесь или там поставлен на боевое дежурство очередной дивизион С-400, вызывают у публики нездоровую радость и возбуждение. Однако залог сильной ПВО – не зенитные ракетные системы сами по себе. Отдельно зенитные ракетные комплексы сами по себе решают очень мало. Даже самые совершенные. Подробности...
Мы сильнее своего внутреннего зверя
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Гуманизм – это не забывать, что другой является человеком. Даже если он очень другой. Даже если его инаковость тебе отвратительна, мерзка, если его правду ты считаешь недостойной существовать. Подробности...
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Ты дурашка отныне и навсегда
Захар Прилепин, писатель
Раньше надо было чему-то учиться, чтоб чего-то достичь. На гитаре играть, полено стругать, задачки решать. Чтоб выступать – в театральное пожалуйте, стишок расскажите. Теперь: «право имеют». Ну, пусть. Подробности...
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В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал
Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира БолсонаруПодробности...
На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса
Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис моралиПодробности...
Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи
Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положениеПодробности...
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