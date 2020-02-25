В Швейцарии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Заражение коронавирусом подтверждено в кантоне Тичино в Швейцарии, сообщает швейцарский новостной портал Blick.

Это первый случай коронавируса в этой стране, передает ТАСС.

Между тем, итальянское телевидение сообщает, что в Италии врачи выявили уже 288 случаев заражения людей коронавирусом, передает «Интерфакс».

Напомним, российское посольство в Италии рекомендовало россиянам воздержаться от поездки в регионы, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом – речь идет о Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье.

В Италии от коронавируса нового типа умерли семь человек.