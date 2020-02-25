Премьер Италии предупредил о серьезных последствиях распространения коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что влияние распространения нового коронавируса на экономику страны может быть очень сильным, сообщило Reuters.

«Экономическое влияние [распространения коронавируса] может быть очень сильным. В настоящий момент мы считаем вероятными негативные последствия для экономики, но мы пока не можем прогнозировать, что произойдет», – приводит слова Конте ТАСС.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 229, включая шесть случаев летальных исходов. Один больной выздоровел. Большинство заразившихся проживают в северной области Ломбардия.

Накануне число зараженных коронавирусом в Италии превысило 200 человек. Из-за коронавируса на неопределенный срок перенесены три матча чемпионата Италии по футболу. Под угрозой срыва оказался венецианский карнавал.

В Китае число жертв коронавируса достигло 2тыс. 592 человек, общее число инфицированных составило 77 тыс. 150 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности пандемии.

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