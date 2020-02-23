Три матча чемпионата Италии по футболу перенесли из-за коронавируса

Из-за коронавируса на неопределенный срок перенесены три матча чемпионата Италии по футболу, которые должны были пройти в воскресение в Ломбардии и Венето, сообщает Associated Press.

Были отменены матчи серии А «Интер» – «Сампдория», «Аталанта» – «Сассуоло» и «Верона» – «Кальяри». Остальные матчи состоятся согласно графику. В субботу по той же причине был перенесен матч серии B между «Аскол» и «Кремонезе», передает РИА «Новости».

Накануне несколько городов на севере Италии фактически оказались в изоляции из-за гибели двух человек от коронавируса. Число случаев заражения, не связанных с распространением вируса из-за границы, растет.

«В соответствии с мерами безопасности, принятыми кабмином в целях защиты и максимальной предосторожности, по поручению правительства прошу вас приостановить все спортивные мероприятия любого уровня, запланированные на воскресенье в Ломбардии и Венето», – говорится в письме министра спорта Италии Винченцо Спадафоры президенту Национального олимпийского комитета страны Джованни Малаго.

Напомним, в Италии общее число случаев заражения коронавирусом возросло до 79, из них двое умерли. 18 человек находятся в отделениях интенсивной терапии.