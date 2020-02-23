За сутки коронавирусом вне Китая заразились более 200 человек

Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные о распространении коронавируса COVID-19 за пределами Китая.

За сутки вирус проник в Ливан и Израиль, теперь подтвержденные случаи зафиксированы в 28 странах. Число заболевших за пределами Китая выросло на 202 человека и достигло 1 тыс. 402 человек. Общее число летальных случаев – 11 (за последние сутки умерли три человека), передает РИА «Новости».

Так, в Иране зафиксировано уже шесть смертей от COVID-19 (21 февраля сообщалось о четырех). Зарегистрировано 28 случаев заболевания, передает ТАСС.

Член комитета по инфекционным заболеваниям минздрава Ирана Мино Мохрез заявила, что коронавирус мог распространиться во всех городах страны. Ирак и Кувейт ограничили въезд из Ирана.

В Италии общее число случаев заражения коронавирусом возросло до 79, из них двое умерли. 18 человек находятся в отделениях интенсивной терапии.

Накануне в Италии был зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом. Прежде в Европе жертвой COVID-19 был только 80-летний китайский турист, который умер во Франции.

Власти Италии сообщили, что не будут приостанавливать действие Шенгенского соглашения из-за коронавируса.

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