Ирак и Кувейт ограничили въезд из Ирана

Из-за коронавируса власти Ирака на три дня закрыли границу для иранских граждан, а Кувейт ограничил транспортное сообщение с Ираном, пишут СМИ.

Минздрав Ирака посоветовал правительству закрыть въезд для прибывающих из Ирана пассажиров, за исключением возвращающихся граждан Ирака и дипломатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на INA и KUNA.

Минздрав Ирака обеспокоен сложностями в мерах профилактики и карантина, учитывая «интенсивный пассажирский поток», особенно «в сезон религиозного паломничества».

Кувейтский национальный перевозчик Kuwait Airways приостановил полеты в Иран. Кувейтское портовое управление – перевозки пассажиров из Ирана и в Иран через порты страны.

В четверг Иран сообщил, что в стране зафиксировано еще три случая заражения коронавирусом, причем все заразившиеся – иранцы. Накануне стало известно о двух смертях от коронавируса в Иране.

20 февраля сообщалось, что число новых заражений коронавирусом в Китае за сутки сократилось в четыре раза.

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