Первый пациент с коронавирусом умер в Италии

В Италии зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор области Венето Лука Дзайя.

В Падуе умер 78-летний мужчина, передает ТАСС со ссылкой на ANSA.

Также была госпитализирована его 67-летняя жена, передает РИА «Новости» со ссылкой на Il Corriere della Sera.

Это второй случай смерти в Европе от коронавируса. Первый был зафиксирован во Франции – там умер 80-летний китайский турист.

На севере Италии объявлена вспышка коронавируса. Число зараженных возросло с трех до 15.

Напомним, за пределами Китая коронавирусом заразились 1,2 тыс. человек. В Китае – более 75 тысяч.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД