За пределами Китая коронавирусом заразились 1,2 тыс. человек

Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные о распространении коронавируса COVID-19 за пределами Китая.

Число зараженных в 26 странах достигло 1,2 тыс. человек, из них восемь человек умерли. За сутки подтверждено 127 новых случаев заболевания, передает РИА «Новости».

К 21 февраля в Китае было выявлено 75 тыс. 465 случаев заражения. 2 тыс. 236 человек умерли.

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