Венецианский карнавал оказался под угрозой срыва из-за коронавируса

В Венеции выявлены первые два случая заражения коронавирусом, власти Венето решают вопрос о приостановке Венецианского карнавала, сообщил президент области Лука Дзайя.

Он заявил, что в области заразились вирусом 25 человек, накануне вечером их насчитывалось 17.

«К сожалению, двое пожилых людей в возрасте 80 лет находятся в отделении интенсивной терапии, так что у нас первые случаи в Венеции», – приводит слова президента Венето РИА «Новости».

Он добавил, что о принятых мерах и процедурах будет объявлено в течение часа.

«Мы должны принять решительные меры, вы потом увидите распоряжение, которое мы предлагаем министру здравоохранения (Роберто) Сперанце», – сказал Дзайя.

«Меры будут даже суровее», – ответил он на вопрос о возможной приостановке карнавала.

Венецианский карнавал начался 8 февраля, традиционно празднования завершатся Жирным вторником, который в этом году выпадает на 25 февраля.

В Ломбардии на севере Италии, где зарегистрировано большинство случаев заражения, будут закрыты все учебные заведения. По данным агентства АНСА, об этом распорядился губернатор Аттилио Фонтана, передает ТАСС.

«Постановляется приостановить всю учебную деятельность – как в детских садах, так и школах, а также на профессиональных курсах, курсах повышения квалификации, мастер-классах», – сказано в документе. Ранее было объявлено о закрытии университетов.

Напомним, коронавирусом в Италии заразились более 100 человек. Карантин введен в 12 городах провинций Ломбардия и Венето. Два человека скончались.

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