Коронавирусом в Италии заразились более 100 человек

В Италии коронавирусом заразились более 100 человек, заявил губернатор северной области Ломбардия Аттилио Фонтана телеканалу Sky TG24.

Он добавил, что в карантин планируется поместить «внушительное число» людей. Власти задумались над использованием для этих целей военных госпиталей и баз. «Мы также оцениваем возможности использования старых неработающих больниц и переоборудования гостиниц», – сказал губернатор.

Очаг заражения выявлен в Ломбардии, а также в соседней ней северной области Венето, где заразились 17 человек. Также случаи заражения выявлены в Эмилии-Романье (два) и Пьемонте (один).

В больнице национального института инфекционных заболеваний «Спалланцани» в Риме на лечении находятся супруги из Китая. Эвакуированного из Уханя итальянца выписали накануне.

От коронавируса в Италии скончались два человека – пожилая женщина в Ломбардии и 78-летний мужчина в Венето. Предполагается, что диагноз им поставили поздно, и они скончались из-за осложнений на фоне других проблем со здоровьем.

В субботу было проведено экстренное заседание Совмина Италии, где был принят декрет о мерах по недопущению распространения коронавируса. Так, людям, живущим в регионах, где зафиксирована вспышка заболевания, запрещено покидать свои дома. Закрыты государственные и муниципальные учреждения, музеи, школы и другие общественные места. Отменены развлекательные и спортивные мероприятия. При этом за нарушение карантина предусмотрено уголовное наказание.

Карантин действует в 12 городах провинций Ломбардия и Венето. В эти регионы запрещено въезжать или выезжать из них, передает «Интерфакс» со ссылкой на ВВС.

Сообщалось, что на неопределенный срок перенесены три матча чемпионата Италии по футболу, которые должны были пройти в воскресенье в Ломбардии и Венето.

К 23 февраля вирус проник в Ливан и Израиль, теперь подтвержденные случаи зафиксированы в 28 странах. Число заболевших за пределами Китая выросло на 202 человека и достигло 1 тыс. 402 человек.

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