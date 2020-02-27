Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в ряд стран из-за коронавируса

Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Республику Корея в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом в этих странах.

«Роспотребнадзор проинформировал Ростуризм о наличии угрозы безопасности жизни и здоровья туристов в Итальянской Республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, связанной с участившимися случаями заражения новой коронавирусной инфекцией», – сообщается на сайте Ростуризма.

Отмечается, что российским туроператорам стоит приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в эти страны до нормализации эпидемиологической обстановки.

Туристы могут требовать полного возврата средств при отмене туров. Самостоятельные туристы, которые покупали отдельные туруслуги, вправе обращаться с этой целью по месту их приобретения.

На сегодняшний день в Италии находятся около 7 тыс. российских организованных туристов. Когда все они вернутся в Россию, пока уточняется, отметили в Ростуризме.

Тем временем Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что из-за распространения коронавируса россияне стали активнее отменять туры в Италию, передает ТАСС.

«По словам туроператоров, отказы от Италии до последнего заявления Роспотребнадзора и Ростуризма носили единичный характер, а сейчас активизировались, и пика обращений можно ждать в ближайшие дни», – говорится в сообщении РСТ.

В союзе считают, что озвученные ведомствами рекомендации дают туристам основания претендовать на полный возврат стоимости тура в случае отказа.

При этом в Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что пока отказ по-прежнему возможен лишь с вычетом фактически понесенных туроператором расходов. Если турфирма успела потратить средства на оформление туристу визы, предоплату отеля, авиабилетов и других услуг, эти средства не могут быть возмещены.

Между тем первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в Алжире, Грузии, Дании, Норвегии, Пакистане и Эстонии.

Южная Корея стала крупнейшим очагом коронавирусной инфекции за пределами Китая. Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения Республики Корея сообщил, что количество зараженных в стране увеличилось на 334 и достигло 1595 человек, 12 пациентов умерли.

В среду Россия решила остановить авиасообщение с Южной Кореей. В связи с распространением коронавируса Южная Корея и США решили отложить командно-штабные учения.

По информации Роспотребнадзора, на сегодняшний день новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России не выявлено.

«За период мониторинга зарегистрирован 1161 заболевший с признаками ОРВИ, прибывший из КНР. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 97 заболевшим – респираторные инфекции, 67 – грипп А, 53 – грипп В, 31 – парагрипп, 1 – стафилококк, 1 – микоплазма, 1 – гемофильная инфекция, 2 – новая коронавирусная инфекция», – говорится в сообщении.

По последним данным, под медицинским наблюдением в России остаются 8153 человека. Всего с 31 декабря досмотрено более 374 тысяч прибывших из Китая.

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В четверг сообщалось, что в Китае коронавирусом заразились около 78,5 тыс. человек.

Ранее первые случаи заражения коронавирусом были подтверждены в Норвегии, Румынии, также их зафиксировали в Северной Македонии, Финляндии, Пакистане, Греции, Бразилии и Грузии. В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса.

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