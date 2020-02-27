Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в ряд стран из-за коронавируса

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Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти

Белоруссия начинает поставки нефти через УкраинуФото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
После двух месяцев торга с Россией по цене на нефть, Белоруссия нашла сразу шесть новых поставщиков. Причем пять из них – это некие российские компании, которые еще не имели дела с белорусами. Наконец, шестым поставщиком станет Азербайджан, откуда нефть потечет по украинскому маршруту. В чем смысл такой сложной схемы? Подробности...
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Русский мир нашел свое место в Основном законе

Поправки в Конституцию будут вынесены на голосование через два месяцаФото: Нина Зотина/РИА Новости
После заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию можно говорить о том, что с окончательным их перечнем и содержанием наступила почти полная ясность. Обсуждались уже конкретные формулировки – и даже намечен день всенародного голосования, которое состоится 22 апреля. В чем главный дух конституционных поправок? Подробности...
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«Кинжал» и «Калибр» зародились благодаря маршалу Язову

Назначение Язова министром обороны СССР стало неожиданным для него самогоФото: Фотохроника ТАСС
На 96-м году жизни после продолжительной болезни скончался последний Маршал СССР и последний министр обороны Советского Союза Дмитрий Язов. Свои мемуары Дмитрий Тимофеевич назвал «Удары судьбы». Это более чем верно. Какими ударами была отмечена история его жизни, какое отношение Язов имел к ракетам «Калибр» – и что в свое время привело его на сторону ГКЧП? Подробности...
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Русофобия заставила Грузию унизиться перед Европой

Сухое протокольное мероприятие вызвало в Тбилиси едва ли не паникуФото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou
Беспрецедентное для европейской дипломатии решение приняла Грузия – она отказалась проводить на своей территории совещание глав МИДов стран Совета Европы. А все из-за того, что на это совещание мог приехать представитель России – и даже, возможно, Сергей Лавров. Кто заставил Тбилиси принять такое решение? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Мы сильнее своего внутреннего зверя

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Гуманизм – это не забывать, что другой является человеком. Даже если он очень другой. Даже если его инаковость тебе отвратительна, мерзка, если его правду ты считаешь недостойной существовать. Подробности...

Ты дурашка отныне и навсегда

Захар Прилепин, писатель
Раньше надо было чему-то учиться, чтоб чего-то достичь. На гитаре играть, полено стругать, задачки решать. Чтоб выступать – в театральное пожалуйте, стишок расскажите. Теперь: «право имеют». Ну, пусть. Подробности...

Охота – это на самом деле про защиту природы

Дмитрий Грунюшкин, писатель
У охотников и зоозащитников враг на самом деле общий – варвар, для которого убийство важнее охоты. Это они гоняют зайцев на снегоходе и стреляют архаров с вертолета. Но они не охотники. Они убийцы. Подробности...
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          Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?
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              Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в ряд стран из-за коронавируса

              27 февраля 2020, 11:15

              Текст: Евгения Шестак

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              Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Республику Корея в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом в этих странах.

              «Роспотребнадзор проинформировал Ростуризм о наличии угрозы безопасности жизни и здоровья туристов в Итальянской Республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, связанной с участившимися случаями заражения новой коронавирусной инфекцией», – сообщается на сайте Ростуризма. 

              Отмечается, что российским туроператорам стоит приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в эти страны до нормализации эпидемиологической обстановки. 

              Туристы могут требовать полного возврата средств при отмене туров. Самостоятельные туристы, которые покупали отдельные туруслуги, вправе обращаться с этой целью по месту их приобретения.

              На сегодняшний день в Италии находятся около 7 тыс. российских организованных туристов. Когда все они вернутся в Россию, пока уточняется, отметили в Ростуризме.

              Тем временем Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что из-за распространения коронавируса россияне стали активнее отменять туры в Италию, передает ТАСС.

              «По словам туроператоров, отказы от Италии до последнего заявления Роспотребнадзора и Ростуризма носили единичный характер, а сейчас активизировались, и пика обращений можно ждать в ближайшие дни», – говорится в сообщении РСТ.

              В союзе считают, что озвученные ведомствами рекомендации дают туристам основания претендовать на полный возврат стоимости тура в случае отказа. 

              При этом в Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что пока отказ по-прежнему возможен лишь с вычетом фактически понесенных туроператором расходов. Если турфирма успела потратить средства на оформление туристу визы, предоплату отеля, авиабилетов и других услуг, эти средства не могут быть возмещены. 

              Между тем первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в Алжире, Грузии, Дании, Норвегии, Пакистане и Эстонии.

              Южная Корея стала крупнейшим очагом коронавирусной инфекции за пределами Китая. Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения Республики Корея сообщил, что количество зараженных в стране увеличилось на 334 и достигло 1595 человек, 12 пациентов умерли.

              В среду Россия решила остановить авиасообщение с Южной Кореей. В связи с распространением коронавируса Южная Корея и США решили отложить командно-штабные учения. 

              По информации Роспотребнадзора, на сегодняшний день новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России не выявлено. 

              «За период мониторинга зарегистрирован 1161 заболевший с признаками ОРВИ, прибывший из КНР. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 97 заболевшим – респираторные инфекции, 67 – грипп А, 53 – грипп В, 31 – парагрипп, 1 – стафилококк, 1 – микоплазма, 1 – гемофильная инфекция, 2 – новая коронавирусная инфекция», – говорится в сообщении.

              По последним данным, под медицинским наблюдением в России остаются 8153 человека. Всего с 31 декабря досмотрено более 374 тысяч прибывших из Китая.

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              Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?



              Обсуждение: 4 комментария

              В четверг сообщалось, что в Китае коронавирусом заразились около 78,5 тыс. человек. 

              Ранее первые случаи заражения коронавирусом были подтверждены в Норвегии, Румынии, также их зафиксировали в Северной Македонии, Финляндии, Пакистане, ГрецииБразилии и Грузии. В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса.

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