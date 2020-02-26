Еще в трех странах выявлены первые случаи заражения коронавирусом

В Северной Македонии и Финляндии подтверждены первые случаи заражения новым коронавирусом, в обоих случаях заболевшие вернулись из Италии. Также коронавирус впервые подтвердился у пациента в Пакистане.

«Тест пациента показал положительный результат. Это первая пациентка в Северной Македонии, тест которой на этот патоген оказался положительным», – приводит Reuters слова министра здравоохранения страны Венков Филипче, сообщает ТАСС.

Министр добавил, что женщина обратилась за медпомощью в среду. Пациентка недавно вернулась в страну из Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса. Пассажиры, ехавшие с ней, проверяются. Гражданство женщины не уточняется.

Кроме того, первый случай заражения новым вирусом выявлен у гражданки Финляндии, которая вернулась в страну из Милана, сообщил финский Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).



«У одного человека в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа (столичный регион) была обнаружена коронавирусная инфекция, подтвержденная лабораторными исследованиями. Заражение произошло в Милане на севере Италии. Пациент находится на лечении в университетской больнице Хельсинки. Она в хорошей форме», – цитирует РИА «Новости» сообщение института.



По данным финских СМИ, зараженная женщина – гражданка Финляндии. Она сама обратилась к врачам и чувствует себя хорошо.

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Также случай заражения новым коронавирусом был впервые зафиксирован в Пакистане, сообщил телеканал Geo со ссылкой на представителя департамента здравоохранения провинции Синд.

Заболевший, по данным СМИ, недавно посещал Иран, сообщает ТАСС.

Также первый случай заражения новым коронавирусом был зафиксирован в Греции и Бразилии.

В Италии число жертв коронавируса достигло 12 человек, всего в стране зафиксировано 374 случая заражения.

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