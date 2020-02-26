Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Норвегии

В Норвегии зафиксирован первый подтвержденный случай заражения вирусом COVID-19, сообщил Институт национального здоровья страны.

Заражение подтвердилось у человека, который вернулся «из очага эпидемии в Китае в выходные». Он был помещен на карантин у себя дома. Сейчас у него уже нет симптомов болезни.

Прежде власти страны проверили около 100 человек, ни у кого из них коронавирус не подтвердился, передает ТАСС.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом также зафиксировали в Северной Македонии, Финляндии, Пакистане, Греции и Бразилии, Грузии. В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса.

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