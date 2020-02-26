В Грузии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе подтвердила информацию о первом выявленном случае заражения новым типом коронавируса в стране.

«Несколько минут назад мы получили из лаборатории Лугара результаты анализов, согласно которым в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом. Заражен гражданин Грузии, который вчера прибыл из Ирана через Азербайджан», – приводит ее слова РИА «Новости».

Власти Грузии приняли решение ограничить на две недели въезд граждан из Ирана.

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Напомним, ранее первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Северной Македонии, Финляндии, Пакистане, Греции и Бразилии.

МИД России рекомендовал россиянам не ездить в Южную Корею, Иран и Италию в связи с распространением в этих странах коронавируса.