МИД попросил россиян воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию

МИД России рекомендовал россиянам не ездить в Южную Корею, Иран и Италию в связи с распространением в этих странах коронавируса.

«В связи со вспышкой в Республике Корея, Исламской Республике Иран и ряде областей Итальянской Республики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в целях предупреждения ее завоза на территорию Российской Федерации МИД России рекомендует российским гражданам временно воздержаться от поездок в Республику Корея, Исламскую Республику Иран и Итальянскую Республику, если они не вызваны крайней необходимостью», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также МИД попросил всех россиян, которые сейчас находятся в этих странах, сообщить свои контактные данные в российское посольство.

С 1 марта из-за коронавируса Россия решила остановить авиасообщение с Южной Кореей, рейсы будут осуществлять только «Аэрофлот» и «Аврора».

Ростуризм порекомендовал туристам не посещать Италию, Южную Корею и Иран после сообщений о росте числа заболевших коронавирусом в этих странах.