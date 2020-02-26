Россия решила остановить авиасообщение с Южной Кореей

С 1 марта из-за коронавируса будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей, рейсы будут осуществлять только «Аэрофлот» и «Аврора», сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«С нуля часов 1 марта мы останавливаем все авиационное сообщение, которое осуществляется компаниями, кроме «Аэрофлота» и «дочки» «Авроры». «Аврора» будет работать в режиме чартеров вплоть до вывоза всех наших граждан с территории ЮКР. «Аэрофлот» будет летать в Москву и граждане, прилетающие из ЮКР, будут проходить через терминал F Шереметьево», – передает ее слова ТАСС.

Также, рассказала Голикова, с 28 февраля из-за коронавируса вводится запрет на выдачу виз гражданам Ирана, кроме деловых и гуманитарных. В то же время авиасообщение с этой страной продолжает осуществляться, передает РИА «Новости».

Что касается Италии, то Россия пока не планирует вводить ограничительные меры из-за вспышки коронавируса, отметила она. В то же время оперативный штаб по коронавирусу настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эту страну.

«Что касается Итальянской Республики, то с учетом того, что страна входит в Европейский союз, принимать какие-либо ограничительные меры достаточно сложно. И отслеживать людей, которые передвигаются между Российской Федерацией и Итальянской Республикой тоже сложно», – сказала Голикова.

Она добавила, что предпринятые в России меры по защите от коронавируса дали свой результат.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что возможность заноса коронавируса в Россию возрастает. По ее словам, все больные пневмонией должны будут обследоваться на коронавирус. Она добавила, что российская тест-система по коронавирусу протестирована в Китае, отмечено ее преимущество перед другими.

Известно также, что оперативный штаб принял решение продлить до 1 апреля все ограничения, действующие в России в связи с распространением коронавируса.

Ранее Ростуризм порекомендовал туристам не посещать Италию, Южную Корею и Иран после сообщений о росте числа заболевших коронавирусом в этих странах.

Напомним, число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 715 человек, выздоровели более 29,7 тыс., человек количество случаев заражения с момента вспышки заболевания превысило 78 тыс. Заболевание распространилось на другие страны – Италию, Южную Корею, Иран и так далее.