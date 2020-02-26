Ростуризм посоветовал не ездить в Италию, Южную Корею и Иран

Ростуризм порекомендовал туристам не посещать Италию, Южную Корею и Иран после сообщений о росте числа заболевших коронавирусом в этих странах.

«В связи с сообщением Роспотребнадзора о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Итальянской республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, Ростуризм настоятельно рекомендует туристам учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности воздержаться от посещения указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки», – сообщил Ростуризм, передает РИА «Новости».

Ранее Роспотребнадзор также рекомендовал воздержаться от посещения этих стран до стабилизации эпидемиологической обстановки.

Напомним, число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 715 человек, выздоровели более 29,7 тыс., человек количество случаев заражения с момента вспышки заболевания превысило 78 тыс.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД