Зоозащитник назвал возможные проблемы отлова безнадзорных животных для проверки на коронавирус

Массовый отлов животных из-за китайского коронавируса должен осуществляться по закону и открыто, но в питомниках недостаточно места, чтобы разместить всех сразу, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Альянса защитников животных Юрий Корецких.

Ранее в Москве начались масштабная дератизация и массовый отлов безнадзорных животных - это произошло после предупреждения Минздрава о том, что переносчиками китайского коронавируса могут быть и домашние питомцы вроде кошек и собак.

«Вообще утверждение, что (домашние) животные могут быть переносчиками коронавируса, на мой взгляд, не совсем обоснованно. По крайней мере я не знаю никаких подтвержденных случаев. Но даже если это и так, то все процедуры работы с безнадзорными животными должны соответствовать текущему законодательству», – говорит Корецких.

Зоозащитник поясняет, что процедура отлова должна вестись максимально открыто, животных обязаны помещать в специальные приюты, на карантин, проверять на наличие заболевания, а затем отпускать обратно либо оставлять в питомнике.

«Многие переживают насчет того, что сейчас начнутся убийства животных. Эти опасения вполне обоснованы, потому на данный момент, например, в Москве больше десяти муниципальных приютов, в которых содержатся тысячи животных, но этого места недостаточно для всех сразу. Поэтому для таких целей нужно будет построить больше питомников, что вряд ли случится», – рассуждает Корецких.

По данным на 27 февраля, коронавирусом заразились около 82 тысяч человек, почти 78 тысяч из них находятся в Китае. Скончалось более 2,8 тысяч заболевших.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус допустил, что коронавирусная инфекция может стать пандемией.