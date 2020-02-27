Московская биржа закрылась сильнейшим падением с апреля 2018 года

На фоне рисков распространения коронавируса рынок акций России закрыл торги снижением на 3,4-5%. Это сильнейшее падение с апреля 2018 года – тогда в отношении России ввели санкции США, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов упал на 3,37%, до 2915,84 пункта, индекс РТС – на 5,13%, до 1386,2 пункта, передает РИА «Новости».

Сильнее российский рынок акций падал почти два года назад, когда 6 апреля 2019 года Вашингтон ввел санкции против семи российских предпринимателей, 14 компаний и 17 чиновников. Тогда индекс Мосбиржи снизился на 8,34%, индекс РТС – на 11,44%.

«Сейчас мы наблюдаем бегство инвесторов из рисковых активов на фоне угрозы распространения коронавируса по всем регионам, что способно привести к глобальной рецессии», – рассказал Дмитрий Бабин из «БКС Брокер».

На фоне коронавируса падают мировые цены на нефть, стоимость марки Brent опускается ниже 51 доллара за баррель, марки WTI – до 47,7 доллара. Также снижается в цене рубль относительно доллара и евро, которые обновили максимумы за пять месяцев.