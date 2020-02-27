Курс евро обновил максимум с сентября 2019 года

В ходе торгов на Московской бирже курс евро вырос на 2,47% к уровню закрытия предыдущих торгов, поднявшись выше 73 рублей впервые с 5 сентября 2019 года.

Курс евро составил 73,04 рубля. Курс доллара вырос на 1,36%, до 66,36 рубля, передает ТАСС.

Ранее в четверг рубль продолжил снижение, доллар также поднялся до отметки в 66 рублей впервые за пять месяцев.