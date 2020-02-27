Доллар впервые с сентября подорожал до 66 рублей

Рубль продолжил снижение по отношению к иностранной валюте, доллар поднялся до отметки в 66 рублей впервые за пять месяцев.

Курс доллара расчетами «завтра» на 16.55 мск повышался на 51 копейку до 65,98 рубля, курс евро – на 1,98 рубля до уровня 72,36 рубля, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

В четверг доллар обновил максимум с сентября 2019 года, поднявшись до 66,01 рубля, евро – до 72,41 рубля.

Стоимость нефти марки Brent снизилась на 3,1%, до 51,16 доллара за баррель.

Утром в четверг курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 25 копеек.